El coronavirus no atura l'engranatge municipal: així es governa un ajuntament des de casa

L'Ajuntament de Berga s'ha digitalitzat pel coronavirus. Regidors de govern i funcionaris treballen des de dilluns a casa per mantenir la maquinària activa i alhora fer front als reptes de l'actual crisi sanitària a escala local. ha parlat en les últimes hores amb l'alcaldessa i els regidors de l'equip de govern per conèixer com és governar Berga des del confinament.L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), explica que "en qüestió d'hores" es va haver d'organitzar el teletreball de moltes persones. "En gran part ho teníem fet, perquè disposàvem de 30 operadors que podien treballar des de casa, però els serveis informàtics han treballat de manera bestial durant aquests dies per poder donar claus d'accés, ordinadors alternatius, permetent una partició del treball", relata. Tots els serveis del consistori s'han reduït a la meitat. "Es faran torns i anirem cobrint-los en funció de com evolucionin les setmanes", descriu Venturós.Tot l'equip de govern es reuneix una vegada al dia per videoconferència. Cadascú treballa des de casa fa cinc dies, entre la vida familiar en quarantena, els qui tenen fills o família a càrrec, les petites coses que abans no tenien temps de fer i les llargues estones de confinament mòbil en mà o davant l'ordinador. Estan d'acord que el teletreball ha augmentat les hores de dedicació, en comptes de reduir-les. El darrer dia que es van veure a l'ajuntament va ser divendres passat.La vara de comandament polític de la ciutat ha deixat fins a nou avís el despatx d'alcaldia i s'ha traslladat a casa de l'alcaldessa, al barri vell. "Els primers dies arribaven menys correus però ara ja hem recuperat el ritme normal", assegura Montse Venturós. Ahir dijous havia rebut "una quarantena o cinquantena" de correus electrònics, com un dia laborable qualsevol a l'ajuntament. Portàtil en mà, Venturós contacta cada dia amb els diferents regidors, depenent de les necessitats, i es reuneix amb tots un cop al dia per Skype.L'alcaldessa és alhora responsable de dues de les àrees més afectades per la situació d'alarma: l'Hospital Sant Bernabé i Governació.El pla de contingència que es va acordar a l'ajuntament la setmana passada ja va marcar la creació d'un grup de coordinació d'emergències que manté en contacte constant les persones al capdavant dels serveis mínims municipals. "És un grup on hi ha persones del comitè d'empresa, de prevenció de riscos laborals, tot el que fa referència a la Policia Local i les brigades", puntualitza. En aquest grup es manté informat tothom i es van prenent mesures, com per exemple, aquelles relacionades amb les actuacions del cos local de policia.Sens dubte, la part més complexa de les responsabilitats de l'alcaldessa aquests dies és l'Hospital Sant Bernabé. "Hem hagut de fer un esforç bèstia per adaptar-nos i he d'agrair molt la tasca del personal de l'hospital i de la residència. Ens hem hagut de coordinar en funció de tots els decrets i totes les ordres del CatSalut, que han estat moltes en el decurs dels darrers dies i que fan que s'hagin de canviar protocols de manera constant", diu Venturós."Berga no és immune a la malaltia, és una pandèmia global. Però tenim professionals completament preparats per abordar aquesta situació. La meitat dels professionals s'han quedat a casa perquè hi hagi un menor risc de contagi entre ells. Tots els serveis d'oncologia i quiròfans funciona; tot allò que és urgent, es manté absolutament igual", tranquil·litza.Tota la informació actualitzada de la Generalitat i de l'Estat, arriba a Venturós, com a la resta d'alcaldes de la Catalunya Central, per un grup de whatsapp que coordina la delegada del Govern, Alba Camps. "Cal destacar la feina excepcional que està fent la delegada per tenir-nos a tots i a totes informadíssims", afirma Montse Venturós. Tal com ha fet també aquest divendres a través d'un vídeo que ha publicat l'ajuntament per apel·lar a la col·laboració ciutadana , Montse Venturós reclama: "Que tothom que pugui es quedi a casa, ens trobem en una situació d'emergència greu".Per combatre el confinament, Venturós ha decidit que cada dia treballa en un lloc diferent de casa. "Avui estic confinada a la cuina amb la finestra oberta perquè fa bo" explica a aquest diari. "Així vaig canviant la visió de les coses, dimecres vaig estar tot el dia al menjador. Jo tinc molt nervi i ho necessito", confessa."Per mi, no és un problema estar sola, em xifla. Però això és perquè en el meu dia a dia estic en contacte amb molta gent. De cop, plantejar-me 15 dies de solitud absoluta és dur. Aprofitaré per avançar molta feina, a casa hi ha coses que fa mil anys que m'esperen", diu.L'àrea de serveis socials té l'objectiu de garantir "l'atenció bàsica de les famílies vulnerables, els infants, el jovent, les persones grans amb dependència que no disposen d'una xarxa familiar i les persones sense llar". D'aquesta manera, és una regidoria impossible d'aturar. Així ho explica el regidor de Drets Socials i Dret a l'Habitatge, Ivan Sànchez. Amb la voluntat de minimitzar la possibilitat de contagi, serveis socials compta "amb un equip de guàrdia" i "un equip de teletreball" per portar a terme les tasques relatives al departament, apunta.L'equip de guàrdia s'encarrega d'atendre i coordinar les urgències i manté un contacte permanent amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA). "Mantenim també el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), en el repartiment d'àpats i en la resta de coses, però estem intentant reduir tot allò que no sigui imprescindible, sobretot de cara als usuaris", comenta Sànchez. Les oficines dels serveis socials romanen actives, però amb la porta tancada: cal sol·licitar una cita prèvia; o bé, per emergències, accedir-hi mitjançant el timbre situat a l'exterior de l'edifici del carrer Balmes."És bàsic i imprescindible que l'àrea de serveis socials es mantingui activa, ara mateix hi ha gent que no tenia feina estable, i que l'ha perdut. Són gent que estaven en una situació precària però que no eren usuaris de serveis socials, que ara els poden necessitar. Hem d'estar atents", adverteix Sànchez.Ivan Sànchez també encapçala les àrees de Comunicació, Patrimoni Cultural i Museus. "Estic en contacte amb les tècniques. Tot a través de telèfon i internet. Si bé, a Patrimoni Cultural i Museus, hem tancat el museu i suspès activitats com les incloses en l'Àgora Cultural, a Comunicació hi ha moltíssimes hores de feina", remarca. "Amb la tècnica, la Maite Flores, estem fent un seguiment continu, llançant infografies a les xarxes socials, recomanacions a la ciutadania, etcètera", diu.

El coronavirus ha fet desaparèixer paperassa perquè els concursos públics i les tramitacions han quedat parats pel decret d'alarma però es continua treballant perquè res s'aturi del tot i poder reprendre la feina quan tot passi. Les regidories, a més, han de mantenir-se pendents dels decrets i mesures que van sorgint, com la que cancel·la les quotes de l'escola bressol i l'escola de música fins que no es pugui reprendre el servei.Les escoles van ser, de fet, dels primers sectors a notar el neguit creixent per la incertesa del virus. El consistori va començar a donar algunes consignes dimecres 11 de març, perquè els centres tenien molts dubtes sobre si continuar amb les activitats extraescolars. "Les instruccions del departament van anar canviant fins que finalment va haver-hi el tancament de centres", recorda el regidor d'Educació i Medi Ambient, Eloi Escútia. L'ajuntament ha donat suport als centres de la ciutat per l'atenció pedagògica a distància.Eloi Escútia indica que, durant el confinament, es manté "en contacte diari amb les tècniques, amb la Cristina Ballonga de Medi Ambient, i amb l'Anna Freixa, d'Educació. Anem comentant coses pendents, hem de veure com van evolucionant les coses. Començàvem les preinscripcions la setmana vinent, s'han retardat però ara mateix no tenim més informació", descriu. "També estem intentant avançar en coses que teníem pendents en un piló, renovacions de convenis, de reglaments, subvencions que cal treballar de manera prèvia com en el projecte d'anella verda de Berga", indica Escútia."Jo també hi puc donar més voltes, perquè no estic fent la mitja jornada a l'institut, com sí que passa habitualment", puntualitza el regidor.El regidor d'Hisenda, Maria Miró, exposa que la seva àrea es manté en marxa, en bona part, a partir del teletreball i amb canals telefònics telemàtics perquè la ciutadania pugui fer tràmits i ingressos. L'objectiu és molt concret: "que la màquina de l'ajuntament no pari". L'àrea econòmica és completament estructural i no pot permetre-s'ho. "Un ajuntament, i més com el de Berga amb molta feina al davant en l'àmbit econòmic, no pot quedar aturat", diu Miró.El consistori ha fet un esforç titànic en els últims mandats per reduir deute i sanejar l'economia. "Encara és aviat per calcular l’impacte econòmic de la pandèmia a nivell d'ajuntament. D'entrada que es suspenguin actes i activitats pot semblar positiu a nivell econòmic, pot semblar que durant aquest període estem estalviant, perquè a nivell domèstic és el que està passant. Però sabem que no és així perquè els ingressos també minvaran", reflexiona el regidor. "No tenim marge per fer enginyeria econòmica que no sigui la forma de pagar el gruix de factures pendents i alhora augmentar ingressos i el control d'aquests", admet. "Difícilment hi haurà marge positiu després de tot plegat. Ho haurem d’analitzar a posteriori perquè ara mateix tot és molt incert, començant pel temps de durada de l’Estat d'alarma", diu.Marià Miró sí que surt de casa per anar a l'ajuntament, però no cada dia. Els treballadors de l'àrea s'han repartit el calendari per no coincidir mai a l'oficina i el regidor explica que ell hi va "un dia sí i l'altre no"."Avançarem tant com es pugui en el pagament de factures pendents, i estem estudiant el que va sortint al decret de l'estat d'alarma per aplicar mesures com l'ajornament o el fraccionament en el pagament de tributs, i altres bonificacions", expressa Miró.Des d'Urbanisme i Via Pública, el regidor Aleix Serra, afirma que s'han aturat terminis en les tramitacions. Però subratlla que tècnics i administratius, així com arquitectes i enginyers, continuen treballant des de casa i a distància perquè, quan es pugui, l'activitat normal es pugui recuperar el més ràpid possible.La brigada va aturar-se dilluns. "Al principi vam valorar que potser es podien fer actuacions perquè eren a l'aire lliure i de molt poca exposició, però finalment vam decidir deixar tothom a casa confinat i de guàrdia. Estem a l'expectativa, si arribem a una situació més crítica o hi ha qualsevol urgència en el manteniment de la ciutat, hem de poder disposar d'efectius", conclou Serra."Tots ens hem anat fent càrrec de la situació a mesura que passen el dies", admet.A Promoció Econòmica es continua treballant per una fira que ara mateix ningú pot saber si es farà: La de Maig, que és la més important pel teixit comercial i econòmic de la ciutat. La regidora Roser Rifà explica que "estem fent tot el que es pot a distància". L'objectiu és tenir-la el màxim de preparada per si les circumstàncies permetessin fer-la, ja que és un certamen que necessita mesos de preparatius i organització."Si el confinament s'allarga, quedarà en una situació compromesa, hi ha molta feina a fer que requereix de contactes amb altra gent. Hem de treballar amb la perspectiva que es farà, si per causes de força major es suspèn, ja prendrem les decisions que corresponguin", ressalta.Rifà no té internet a casa i està treballant amb les dades del mòbil. "És una decisió lliure que vaig prendre en el seu dia de no tenir internet a casa, però tampoc comptava haver de fer tantes jornades de treball a distància", admet. Un dels focus de feina per Rifà ha estat la coordinació amb els comerciants. El consistori no disposa d'un tècnic de comerç però ella ha estat en contacte de manera directa amb la UBIC. "Els botiguers han treballat de valent en la reducció horària, les comandes telefòniques; fins i tot recomanant que comerços que no són imprescindibles, encara que l'estat d'alarma els ho permeti, no obrin", destaca.Com a regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà opina que "no serà senzill revertir l'impacte de l'aturada, que és forçosa, no són unes vacances". "Hi haurà impacte, però encara és molt d'hora per avaluar quin serà, haurem de veure com evoluciona tot si s'allarga el confinament. Ara l'emergència sanitària és greu i després haurem d'avaluar l'econòmica. Les ajudes governamentals hi hauran de ser, i hauran de ser valentes, sobretot des de les administracions superiors que són qui en té la capacitat", considera.L'agenda cultural i esportiva de la ciutat s'ha paralitzat del tot fins a nou avís. Però les regidories de Cultura i Festes, Participació Popular i Feminisme, LGTBI, encapçalades per Roser Valverde, i la d'Esports i Joventut, per Isaac Santiago, continuen en marxa també en aquestes circumstàncies, això sí, des de casa."L'últim dia que vaig anar a l'ajuntament va ser dilluns, divendres vaig marxar sense els papers i vaig anar a agafar-ho tot", diu Valverde. "Hem aturat la programació al teatre, les activitats del 8-M que s'havien de fer aquestes setmanes. El que no s'ha aturat és la paperassa administrativa encara que l'estat d'alarma hagi frenat els terminis", sosté.La programació teatral de primavera ha quedat paralitzada per la pandèmia, però Valverde confia que, quan es resolgui, moltes de les obres puguin reprogramar-se. "Eren propostes molt interessants", subratlla.El coronavirus afecta tothom en menor o major mesura i de diferents maneres, també en l'àmbit personal. "El meu pare no pot sortir perquè és asmàtic i la meva àvia té 93 anys i viu sola, m'encarrego de fer la compra per a tots i, malgrat que pensava que aniria algun dia a l'ajuntament, treballo des de casa i és per l'únic que surto de casa", relata la regidora.El regidor Isaac Santiago es manté en contacte constant amb els clubs esportius de la comarca que aquests dies estan ajornant esdeveniments com els 5 km i 10 km Urbans de Berga, la Ruta Minera i la Berga Trail. "Intentarem buscar noves dates sempre que sigui possible i fer-ho més endavant", expressa.A les seves àrees, com a la resta, es continua resolent documentació pendent i redactant reglaments que eren sobre la taula. Per exemple, aquests dies, es treballa per avançar en el Pla de Joventut, explica."No sóc una persona de quedar-me a casa i m'agrada molt més treballar colze a colze amb les persones amb qui tiro endavant projectes. Però ara és el que ens toca i ens hem d'adaptar a la situació", manté Isaac Santiago.