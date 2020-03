Cientos de vehículos colapsan la salida de València con destino al interior y las playas pese a prohibirlo el estado de alarma https://t.co/svLD00zc4Q Por @sergipitarch pic.twitter.com/WTXyDX2XyZ — eldiario.es (@eldiarioes) March 20, 2020

Les principals vies de sortida de València s'han col·lapsat aquest divendres pels vehicles que pretenien marxar cap a l'interior i a altres zones de la platja del País Valencià, segons informa Sergi Pitarch a eldiario.es El diari mencionat ha compartit un vídeo a les xarxes socials gravat per una veïna, en el qual s'aprecia la saturació de la carretera per culpa dels conductors que, en gran part, es dirigeixen a les seves segones residències, tal com han afirmat des dels cossos policials que s'encarreguen de controlar el confinament.

