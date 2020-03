Un 30% més d'àpats per garantir l'alimentació dels més vulnerables a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat un 30% els seus programes d'àpats a causa de l'epidèmia de coronavirus. Aquests programes inclouen diferents serveis, els àpats a domicili, i els àpats en companyia i els menjadors socials, que passen a lliurar-se en barqueta i a consumir a les llars.El servei d'àpats a domicili ha passat de servir 1.200 àpats a entregar-ne uns 1.550. Aquest servei està adreçat a persones que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho però que són autònomes a l’hora de menjar. També a persones que no tenen suport social o familiar o que tenen problemes de mobilitat que dificulten l’ús de recursos de la comunitat. També va destinat a aquells veïns que visquin en pisos sense les condicions necessàries per cuinar.El servei d'àpats en companyia ha canviat de format, a causa de les precaucions per evitar el contagi del coronavirus. Ara, se segueixen servint en carmanyola per consumir a les llars i els serveis socials han passat de servir uns 1.000 àpats a entregar-ne 1.300.Pel que fa als menjadors socials, s’han reforçat igualment, en alguns casos amb serveis de carmanyola i han passat d’atendre unes 1.500 persones cada dia a fer-ho amb unes 1.950.Englobant tots els serveis, abans de l'epidèmia l'Ajuntament repartia cada dia 3.700 àpats. Ara, en reparteixen més de 4.800, la qual cosa representa un creixement del 30%. "Tots els veïns que ho necessitin tindran l'alimentació garantida", assegura la regidora de Salut, Gemma Tarafa.

