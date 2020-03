Fins a 3.000 trucades diàries a usuaris de la teleassistència a Barcelona pel coronavirus

El Servei de Teleassistència Municipal, amb un volum de 88.095 usuaris en actiu, està contactant telefònicament amb 3.000 persones diàries per informar sobre el coronavirus, per resoldre dubtes i fer tota mena d’aclariments, segons ha informat l'Ajuntament.El servei atén les persones més grans de 75 anys que viuen soles als seus domicilis i també veïns amb diversitat funcional, i arriba a un total de 100.000 usuaris. Habitualment, es fan 1.000 trucades diàries. "Les trucades serviran per rebaixar l'angoixa i la por que sovint ens generen situacions com aquesta", explica la regidora de Salut, Gemma Tarafa.A través d’aquestes trucades, es faciliten consells de prevenció per evitar el contagi i es dona informació sobre l’Estat d’Alarma. També es fan recomanacions positives per al dia a dia a la llar, tenint en compte que molts dels usuaris viuen en una situació de solitud no volguda. Per això, es donen consells per a l'organització del temps i per fer activitats per mantenir-se actives físicament i mentalment sense sortir de casa.Elisenda Rovira és treballadora del servei i assegura que el sentiment de por és predominant entre la gent gran. "Reben les trucades amb molt agraïment", afirma.En el cas que les persones ateses no tinguin les necessitats cobertes, des del centre d'atenció es posa immediatament en coneixement de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, perquè puguin tractar amb celeritat el cas.Des del 14 de març s'han incorporat deu telefonistes al Centre d’Atenció, que se sumen a les 114 telefonistes i teleoperadores que ja tenia el centre abans de la crisi. També s'han incorporat tres persones més com a tècniques de les unitats mòbil de la teleassistència, de manera que en aquests moments l'equip d'unitats mòbil està format per 23 tècnics. Les trucades que s’estan fent per atendre aquesta situació d'excepcionalitat generada pel Covid-19 tenen una durada d'entre 4 i 5 minuts de mitjana.A banda de la campanya informativa específica que està fet, el Servei de Teleassistència Municipal ha rebut 1.100 trucades sol·licitant informació sobre el Covid-19. Això suposa una mitjana de pràcticament 100 trucades entrants al dia per sol·licitar informació o solucionar dubtes relatius al nou virus.Des del començament de la campanya, el servei de teleassistència han rebut un total de 184 trucades de persones que manifestaven tenir símptomes relacionats amb el coronavirus. En cap cas això significa que aquestes persones tinguessin efectivament el coronavirus. Aquests casos s'han derivat al CatSalut i al 061, i s'ha facilitat tota la informació de la qual disposa el servei de teleassistència per tal que des dels serveis d’emergències sanitàries es pugui gestionar la situació de la persona en qüestió.

