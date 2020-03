VIDEO. Una patrulla de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat:

"Això és desesperant! S'equivoca qui diu que es compleix l'estat d'alarma. Estem tristos. La gent passa de tot"#Covid_19 #coronavirus #hospitalet #confinamiento #CuarentenaTotal pic.twitter.com/V1Aixf4hyD — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) March 20, 2020

"És increïble el tràfic de persones que hi ha per aquí". Així s'expressa un agent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat en un vídeo que ha publicat la Cadena Ser, i que s'ha fet viral.En el vídeo, l'agent mostra a seva desesperació davant l'obvi incumpliment de l'estat d'alarma en un carrer de la segona ciutat de Catalunya ple de vianants. "És un no parar de treballar, la gent no fa cas", es lamenta l'agent. "Estem una mica tristos, perquè fem la nostra feina i no serveix de res. La gent passa de tot", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor