Cinc morts i una seixantena d'infectats per coronavirus a Osona

Confirmades cinc morts per coronavirus a Osona. Tal com informa el Consorci Hospitalari de Vic, des de l'inici de l'epidèmia i fins aquest divendres, han mort cinc persones per causes relacionades amb la Covid-19. Pel que fa a la xifra d'infectats s'ha enfilat fins a 61 casos, 37 dels quals són pacients i 24 professionals sanitaris. Aquesta xifra s'ha triplicat des de dimecres.A l'Hospital Universitari de Vic hi ha ingressades actualment 25 persones i unes altres 28 amb criteris d'aïllament pendents dels resultats de les proves. Del total de proves realitzades, 107 han donat resultat negatiu.L'Hospital de Vic ha posat en marxa noves mesures organitzatives amb l'objectiu d'adequar els recursos i espais per fer front a l'augment de pacients ingressats per Covid-19 o sospita d'infecció.Entre les mesures, hi ha l'habilitació d'una segona UCI, el trasllat de l'ACUT al CAP Vic Nord o el trasllat de pacients geriàtrics a l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu o l'Hospital de la Santa Creu.

