Així es pot fer una videotrucada en grup per Whatsapp

El confinament per la crisi del coronavirus ha fet disparar el nombre de videotrucades entre familiars, amics o companys de feina que no es poden veure físicament durant tot aquest període.Hi ha diverses aplicacions que permeten aquesta possibilitat, com ara Skype (potser la més coneguda), però amb Whatsapp també es pot fer. La popular aplicació de missatges té aquesta funció, i activar-la és molt senzill.Primer de tot, cal tenir un grup amb la gent que volem veure. A dalt a la dreta de la pantalla dins el grup apareix el símbol d'un telèfon. En prémer aquesta opció, s'obre una llista on se seleccionen els membres del grup que formaran part de la videotrucada, i ja només cal seleccionar l'opció de vídeo (en veu també es pot).

