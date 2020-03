La primera infermera de l'Hospital d'Igualada infectada pel coronavirus demana una rectificació a Salut

La primera infermera infectada pel coronavirus a l'Hospital d'Igualada ha demanat al Departament de Salut que rectifiqui les informacions que ha difós aquest matí. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat que l'origen del brot a Igualada tenia relació amb ella i amb un dinar que es va fer el 28 de febrer, on es van contagiar diversos professionals sanitaris. En un comunicat, la infermera assegura que ella no va assistir a aquell dinar i que la informació difosa per Salut "és falsa".La dona, que prefereix mantenir l'anonimat, assegura que va ser contagiada per "una font desconeguda" i en cap moment ni ella ni la seva família van viatjar a Itàlia. Se li va detectar el coronavirus el 9 de març. Quan va tenir símptomes de la malaltia va anar al CAP i allà no van sospitar que la pogués tenir ni li van fer cap prova. Li van donar la baixa i no va tornar a treballar fins que va tenir l'alta mèdica. "Crec que en tot moment vaig actuar correctament i no considero correctes les difamacions que circulen sobre alguna actuació meva imprudent", remarca la infermera.Joan Guix ha explicat aquest matí que l'origen del brot de coronavirus a Igualada i la Conca d'Òdena va ser un dinar familiar de 80 persones, en què professionals de l'Hospital d'Igualada es van infectar a partir del contacte amb persones contagiades del virus.Guix ha dit que aquests contactes van provocar un increment de casos dins el centre hospitalari i també fora d'aquest, provocant un clúster de contagi comunitari. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que els contactes establerts durant el dinar van provocar "moltíssims vectors de transmissió del virus".

