Repartidors sense mascareta i restaurants a porta tancada: així treballa Glovo en plena epidèmia

Ofertes a l'aplicació de Glovo. Foto: ND

"He deixat de treballar, tot i que no cobraré, perquè ni la meva salut ni la del client està garantida. No ens han donat ni mascareta". Així s'expressa aun repartidor que fins fa pocs dies feia encàrrecs per a Glovo i que ha aturat la seva activitat com a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus. La companyia s'ha compromès públicament a prendre mesures sanitàries de protecció per a riders i clients, però els repartidors neguen que sigui així.Després que el decret d'estat d'alarma permetés treballar a les empreses d'entregues a domicili, Glovo ha anunciat entregues "lliures de contacte" i l'entrega del producte en bosses precintades, i s'ha compromès a informar els treballadors de les mesures higièniques necessàries. A més, han promès "suport econòmic" als repartidors en cas que es contagiïn i hagin de complir una quarantena.Els treballadors consultats neguen que les mesures s'estiguin aplicant. L'epidèmia ha obert, doncs, un altre focus de conflicte laboral en una companyia que ja acumula diversos revessos judicials. El darrer, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considerant que la relació entre les dues parts "és un veritable contracte de treball". Els riders, per tant, no són autònoms a ulls de l'alt tribunal, a diferència del que defensa Glovo.L'empresa no ha volgut respondre les preguntes dei s'ha limitat a defensar que en el context de pandèmia no només reparteix menjar a domicili, sinó també productes farmacèutics, que són de primera necessitat.Molts restaurants, sobretot els de grans cadenes, no han parat de fer entregues, tot i que no obrin al públic. N'hi ha prou amb donar un cop d'ull a l'aplicació per veure com es poden demanar entregues a Pollos Rikos, Timesburg, Telepizza, Subway o KFC. En alguns casos, a més, amb ofertes.Una de les queixes dels repartidors contactats persón les aglomeracions que es produeixen aquests dies a les portes dels establiments, a l'hora d'esperar la comanda o entrar-la a buscar. "No hi ha cap mesura per evitar que es produeixin", diu un d'ells. En aquest context, es fa difícil respectar la distància de seguretat. "Totes les prevencions que diuen que prenen només serveixen per penjar coses maques a les xarxes", es queixa.Els restaurants no són l'única opció per a aquelles persones vulnerables o sense possibilitat de cuinar al seu domicili, ja que les administracions disposen de serveis públics d'entrega d'àpats. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, des de l'inici de la crisi del coronavirus aquest tipus de serveis han crescut un 30%.Des del col·lectiu Riders X Derechos, que ha pilotat l'activitat sindical de centenars de repartidors, denuncien que l'empresa tampoc ha proporcionat la formació necessària als treballadors en matèria de riscos laborals. "Els treballadors s’han de buscar guants, mascareta i gel", diu un dels seus portaveus, Dani Gutiérrez, que fa extensiva la pràctica a altres empreses d'entrega a domicili.Gutiérrez també alerta que la manca de mesures higièniques també pot afectar els clients, amb el risc de propagar la cadena de contagi que això suposaria. "No hi ha cap garantia que el que arribi a casa hagi tingut un tracte sanitari correcte", assegura.Els repartidors no són els únics empleats de Glovo que continuen treballant aquests dies. També ho fan els treballadors dels restaurants a porta tancada gestionats per l'empresa.Aquest diari ha tingut accés a un correu electrònic enviat per la companyia als empleats d'aquests establiments. "Deixar la llibertat de no treballar als nostres empleats tindria conseqüències econòmiques potencialment molt severes que posarien en perill la continuïtat de la nostra activitat i per tant dels seus llocs de treball", assegura.En el mateix correu, s'indica que si un empleat presenta símptomes, el que cal fer és enviar-lo al metge i desinfectar l'establiment, per tornar a treballar després. També demanen netejar la cuina amb freqüència mentre que reconeixen no disposar de mascaretes per als empleats. Com a mesura de prevenció, però, recomanen posar-se el termòmetre abans de començar a treballar i rentar-se les mans sovint.Pel que fa als treballadors que tinguin patologies prèvies i, per tant, puguin patir pitjors conseqüències en cas de contagi, Glovo els dona l'opció de gastar les seves vacances durant el temps que duri l'alarma sanitària. Mentrestant, els que continuen treballant asseguren que atenen una mitjana de 25 comandes al dia.

