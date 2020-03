Puccini contra el coronavirus

"La música salva". Així de contundent es mostra la soprano Begoña Alberdi (més de 200 òperes al Liceu) quan explica aels seus concerts improvisats des del balcó de casa seva, en una illa de l'Eixample, al barri de Sant Antoni. Va ser diumenge passat, just a les vuit del vespre: "Quan vaig veure els veïns aplaudir el personal sanitari i tota la gent que està ajudant, i a casa nosaltres també aplaudint, em vaig emocionar molt. Donar les gràcies és una cosa que no fem moltes vegades i em va donar per cantar".La peça triada va ser O mio babbino caro, una ària de Puccini: "És una peça amb molt d'humor, d'un home que emmalalteix i al seu entorn els parents ja es barallen per l'herència". La soprano es va sorprendre de la reacció dels veïns, que la van començar a aplaudir. Des d'aleshores, cada dia a les vuit regala una peça a capella a aquest auditori inesperat i inigualable.En situacions com la que vivim, Alberdi ha triat uns autors molt determinats: "Per moments com el que passem, trobo que hi ha autors millors que altres, alegres, com Puccini, Bellini, Rossini o Verdi. Puccini, per exemple, és un autor d'una orquestració molt agradable per a un públic profà, no cal entendre-hi, a diferència d'un Wagner o un Strauss".El tercer dia va cantar una de les seves peces favorites, Casta Diva, de Bellini, que ha cantat 1.548 vegades, i que té com a protagonista una sacerdotessa druida durant la invasió romana de les Gàl·lies. Una ària ideal per fer fugir aquest altre invasor que ha trastocat la vida del planeta. "La música pot ser balsàmica, terapèutica, i la veu humana pot encisar", afirma Alberdi, que aconsella a la gent que generi noves rutines "perquè la rutina ordena el cervell".Alberdi és una soprano de prestigi internacional. Va estudiar al Conservatori del Liceu, ha actuat en més de 200 teatres d'arreu del món i, molt versàtil, ha treballat també en el món de la dramatúrgia, des d'Els Joglars a directors com Calixto Bieito i músics com Carlos Santos.En una ocasió, va cantar al Vaticà davant Benet XVI. El Papa es va demorar i li van donar instruccions estrictes que havia d'aturar-se quan entrés a la sala. Ella no se'n va adonar perquè tenia els ulls tancats mentre cantava l'Ave Maria d'Otel·lo, de Verdi, en el moment en què Benet XVI va entrar i el va veure davant seu assegut. El Papa, un melòman reconegut, va ser ràpid de reflexos i li va fer un senyal amb les mans perquè continués.Alberdi ja està pensant en les peces que cantarà en els propers dies, que vol que siguin també amb acompanyament musical i convidant a la gent a cantar també. La cosa va per llarg. Però a la soprano no se li acabarà el repertori.

