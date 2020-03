Maiquel, el contundent (i motivador) pregoner de l'Albi contra el coronavirus

En Maiquel Moragues és un dels agutzils de l'Albi, a les Garrigues. Ell és el que, des de la megafonia municipal, fa els pregons. La seva veu serveix per informar sobre esdeveniments i notícies del municipi, i aquests dies té feina extra per prevenir els veïns sobre els efectes del coronavirus i les precaucions que s'han de prendre.Els seus bans informatius s'estan fent populars per la seva contundent i motivacional manera d'informar, gairebé com si fos un showman en una conversa de cafè. Un estil que no sorprèn als que el coneixen.En aquest sentit, el pregoner indica als veïns que han de parlar "el mínim" quan vagin a comprar a les botigues del poble; "No cal que digueu bon dia ni adéu ni si fa fred o calor, i si voleu xerrar ho feu a casa", apunta el Maiquel, que rebla el missatge amb un contundent "l'únic que interessa és que passi aquesta merda lo més aviat possible", en referència al coronavirus, que el dimecres ja li va costar la vida a un dels veïns del poble En un altre missatge, el Maiquel pregoner es dirigeix a la mainada de la localitat, a qui fa anar a buscar, per apuntar que han de fer cas als pares en aquests dies de confinament que, segons diu, "acabarà aviat".Alguns dels pregons s'han fet virals i han corregut per grups de whattsapp dels veïns de la comarca. Una cosa que a ell, amb la seva humilitat habitual, el sorprèn: "Jo dic el que em demanen a l'ajuntament i ho faig amb el cor i la meva manera de ser perquè és el poble que m'estimo i pateixo com estem patint tots aquests dies", explica aEs tracta, segons ell, de "donar ànims", fer-ho passar una mica millor als més petits en un moment que a l'Albi, com arreu, "tothom és a casa i la gent està molt espantada". A ell li toca aquests dies anar de casa a feina i de la feina a casa i fer feines de la brigada, com ara desinfectar els carrers.

