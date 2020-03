El Barça es prepara per fer un ERTO la setmana que ve

El Barça disposa d'un pressupost de 1.000 milions d'euros, però no viu al marge de les repercussions econòmiques que implica la crisi sanitària del coronavirus. Amb les competicions aturades i la conseqüent frenada en el capítol d'ingressos -tampoc pot treure rendiment a la venda de productes-, el club necessita equilibrar els números, perquè el cost de les nòmines dels jugadors es menja bona part del pressupost. Per aquest motiu, l'entitat estudia la possibilitat d'aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a la plantilla de treballadors, tal com ha avançat el diari Sport Com d'altres clubs del futbol professional, el Barça es prepara per aplicar mesures la setmana que ve, un cop el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, hagi participat en les reunions convocades amb la Lliga, la UEFA i l'Associació de Clubs Europeus (ECA, per les sigles en anglès). Les decisions en matèria laboral es podrien prendre de forma col·legiada. Ara mateix no hi ha data per reprendre la competició domèstica ni tampoc la Champions.

