Els Mossos denuncien un home per trencar el confinament a Figueres quan tornava de fer «un servei sexual»

Denunciem un home a Figueres per trencar el confinament amb l'excusa d'anar a fer un servei sexual a domicili, segons ell per ser essencial #quedatacasa pic.twitter.com/rMnF27QT4L — Mossos (@mossos) March 20, 2020

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home a Figueres a quarts de dues de la matinada d'aquest divendres per haver trencat el seu confinament. Els agents han demanat el motiu pel qual anava caminant pel carrer i ell els ha assegurat que venia de fer un servei sexual a domicili.Davant d'això, l'home ha defensat que es tractava d'un servei essencial i els agents li han recordat les úniques ocasions permeses per sortir al carrer i que els serveis sexuals no es tractaven de cap necessitat essencial. A continuació, la patrulla dels Mossos ha formalitzat la denúncia i li han demanat que tornés a casa seva

