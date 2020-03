315 detinguts i 30.000 denúncies a Espanya per desobeir les ordres de l'estat d'alarma

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que en els darrers dies s'han detingut 315 persones per desobeir les ordres de confinament decretades, a més de 30.000 multes per incompliment de les normes aprovades durant la declaració de l'estat d'alarma. Si bé l'actitud dels cossos policials ha estat inicialment la de la "pedagogia", el ministre ha argumentat que el període raonable ja ha passat i que ara es veuen en l'"obligació" de garantir que es compleixen les ordres donades.Grande-Marlaska ha lloat que per la major consciència social i pel protocol policial s'ha aconseguit disminuir entre un 65% i un 75% l'ús de les carreteres d'entrada a les grans ciutats. Al mateix temps, però, ha explicat que hi ha "ciutadans insolidaris" que no estan complint. Ha deixat clar que totes les policies poden aturar persones pel carrer per preguntar-les per què estan deambulant i que se seguiran fent controls aquest cap de setmana.El ministre també ha afirmat que les policies estan garantint l'abastiment de tota la població, així com vetllant per la situació de col·lectius vulnerables, com ara les dones que pateixen violència masclista. "S'estan fent seguiments i trucades de tot tipus", ha dit. En total, hi ha 157 policies i guàrdies civils que s'han contagiat per coronavirus.Preguntat pel confinament general que demana la Generalitat, com ha fet el ministre de Sanitat, Salvador Illa, Grande-Marlaska ha defensat que les mesures de confinament són les "més dràstiques d'Europa i del món". També ha explicat que l'exèrcit es traslladarà a l'aeroport de Bilbao per desinfectar l'aeroport com han fet al Prat.

