VÍDEO i FOTOS Així és un dels controls de cap de setmana dels Mossos per evitar desplaçaments

Hi ha diversos vehicles de la policia catalana Foto: Albert Hernàndez

Aquests últims dies, els Mossos han canviat la planificació i han intensificat el nombre de controls per evitar que la gent se salti l'estat d'alarma . De cara al cap de setmana, s'han organitzat controls a les carreteres per evitar que els ciutadans se'n vagi a la segona residència, especialment en aquells pobles "més turístics", com han confirmat fonts del cos aLa distribució dels agents s'ha fet per tot el territori, i un d'aquests ha estat al peatge de la Roca del Vallès, a l'AP-7, un dels eixos viaris de Catalunya. Diverses dotacions del cos, entre vehicles i agents, estan distribuïts per la infraestructura controlant la sortida de vehicles, la majoria camions. Tot i que, com precisen fonts dels Mossos, s'han interposat denúncies a persones que han volgut escapar de la ciutat."Jo no sabia", "Pensava que" i al voltant d'aquests arguments són els que s'han trobat els agents, un cop fan abaixar la finestra del pilot i es troben, per exemple, una família o, fins i tot, una única persona.Tot plegat, sota una estricta vigilància que passa per diversos filtres i finalment, en cas de no estar justificat el viatge , els policies fan girar cua als vehicles, un cop havent sobrepassat escassos metres del peatge vallesà."No és un cap de setmana normal", remarquen des de la policia catalana. El comissari de Mobilitat, Joan Carles Molinero, ha xifrat en 200 els controls que es faran entre aquest divendres i diumenge.Es volen evitar imatges com les del cap de setmana passat , en què moltes famílies van aprofitar per anar a la Cerdanya o al Pallars, malgrat les advertències de les autoritats, que reclamaven quedar-se a casa per evitar la propagació del virus. "Les instruccions estan clares. Només es pot sortir de casa per qüestions molt concretes", recorden els Mossos. Aquestes són anar a comprar productes bàsics o medicaments, anar a treballar, a cuidar persones en situació de dependència o a passejar el gos.En les últimes 24 hores, ja han presentat 1.329 denúncies contra gent que s'ha saltat l'estat d'alarma. Saltar-se les restriccions pot tenir conseqüències, més enllà de les sanitàries. Les sancions poden anar des dels 100 euros en casos lleus fins als 600.000 euros o penes d'un any de presó en els casos més greus o reincidents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor