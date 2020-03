VÍDEO Pep Poblet fa un concert de confinament des del seu balcó

Cantar des de balcons i finestres s'ha convertit en una distracció aquests dies de confinament per prevenir el coronavirus. Un dels molts que s'ha apuntat a la iniciativa ha estat el saxofonista osonenc Pep Poblet que aquest dijous va fer un concert des del seu balcó a Roda de Ter.Tal com es pot veure al vídeo, gravat pel fotògraf deJosep M. Montaner, el saxofonista ha entonat conegudes cançons com Dance Monkey de Tones and I o la reivindicativa Bella Ciao, en què ha pogut comptar amb l'artista convidat Jordi Serra al trombó.A través del seu perfil de Twitter , Poblet explica que aquest dijous ha arrencat la gira "Els meus balcons" i el proper concert "vermut al balcó de darrere" serà dissabte a la una del migdia. Els espectacles es poden seguir a través dels directes de les seves xarxes socials: Instagram o Facebook.

