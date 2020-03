Niça imposa el toc de queda per fer complir el confinament

Mesures radicals a Niça. L'alcalde de la ciutat de la Costa Blava, Christian Estrosi, ha dictat una ordre per imposar un toc de queda a partir de les 20h d'aquest divendres, segons informa el diari Le Journal du Dimanche . Niça és la primera ciutat europea on es decreta aquesta."Un cop tancades les botigues i farmàcies, ningú té cap motiu per sortir", assenyala Estrosi al diari. L'alcalde precisa que només quedarà exempt del decret personal essencial expressament autoritat "mèdic o social"."Això enviarà un senyal", afirma l'alcalde. També tranquil·litza "aquells que pensin que això podria facilitar el moviment dels delinqüents" afirmant que la ciutat controlarà els seus moviments amb "un xarxa de càmeres de circuit tancat infraroig", combinada amb la baixada d'intensitat de l'enllumenat públic.Estrosi ja havia tancat al matí l'avinguda més famosa de la ciutat, el Passeig dels Anglesos, tot i l'afluència de gent, malgrat el confinament dictat a tot França pel president francès, Emmanuel Macron. Aquest decret permet sortir al carrer per fer exercici, i Estrosi indica que, després d'haver tancat "tots els parcs i jardins, piscines, gimnasos i altres espais públics", la població "busca nínxols per utilitzar-los com a espais d’oci".

