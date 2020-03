L'Estat demana a treballadors de residències que segueixin «al peu del canó» a l'espera d'equips de protecció

El director general de l'Imserso, Luis Barriga, ha fet una crida als professionals que treballes a les residències d'avis que "continuïn al peu del canó malgrat les dificultats fins que arribin els equips de protecció". En una roda de premsa posterior a la reunió del consell interterritorial de serveis socials i atenció a la dependència, Barriga ha explicat que els treballadors d'aquest àmbit estan treballant "no sense risc" i que, per aquest motiu, estan fent gestions perquè tot el material de protecció arribi també a les residències.De fet, un dels focus de brots de coronavirus, ha estat en aquest tipus de centres, especialment a Madrid, però també a Catalunya en municipis com Martorell o Capellades. Barriga ha assegurat que desconeix quants professionals d'aquest col·lectiu estan en aquests moments de baixa o en situació d'aïllament perquè aquestes dades es centralitzen al ministeri de Sanitat i ha argumentat que siguin públics o privats han de tenir "les mateixes garanties".El director de l'Imserso s'ha mostrat convençut que s'han seguit els protocols perquè es tracta d'un sector molt "professionalitzat", però ha atribuït l'índex de contagis a què "la infecció és tremenda i es contagia per carícies".El secretari d'Estat de drets socials, Nacho Álvarez, per la seva banda, ha recordat que el ministeri de Sanitat també està avaluant la medicalització de les residències de gent gran.

