Confinament: i si els fills estan en custòdia compartida?

Com afecta l'estat d'alarma, que limita la circulació per la via pública, als pares que tenen fills amb custòdia compartida? Els Mossos han deixat clar que els progenitors tenen permès agafar el cotxe per portar els petits de casa d'un a l'altra. Així ho ha aclarit aquest divendres l'intendent dels Mossos d'Esquadra Josep Antoni Saumell en una compareixença conjunta amb Protecció Civil per a resoldre dubtes als ciutadans.Saumell avisa, però, que haurà de quedar ben demostrat que el motiu d'estar circulant és per fer un trasllat d'un domicili a un altre i que no s'està utilitzant aquesta condició excepcional per anar a la segona residència o com una via per sortir més sovint al carrer.Hi ha una excepció: els municipis de l'Anoia on hi ha decretat el confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). En aquests casos, no està permesa l'entrada i la sortida de la zona.Malgrat que està permès, els jutges de família de Barcelona han recomanat que els menors de pares separats es quedin amb el progenitor que tingui la guarda en aquest moment per tal d'afavorir el compliment de les mesures sanitàries contra el coronavirus. Així ho han acordat per tal d'unificar criteris davant la crisi sanitària actual.L'acord estableix que el sistema de responsabilitat parental l'exercirà el progenitor custodi, en casos de custodia exclusiva, o el que tingui la guarda en aquell moment, en casos de custodia compartida. En el cas que un dels dos tingui símptomes o s'hagi contagiat haurà de deixar el fill amb l'altre progenitor i s'haurà de facilitar el contacte amb l'altre per mitjans telemàtics.En casos de persones amb discapacitat o nens amb un trastorn de l'espectre autista o amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, a qui es recomana sortir a passejar de tant en tant. Tindran permès sortir al carrer acompanyats d'un responsable, que haurà de dur a sobre un document (una prescripció sanitària) que ho demostri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor