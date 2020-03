VÍDEO «Soc diabètic, grup de risc, i he d'anar a treballar i arriscar-me a morir»

El 73,3% dels morts per coronavirus arreu del món patien altres malalties prèvies que multiplicaven els efectes del virus i el feien letal. Segons un estudi de The New England Journal of Medicine, les persones grans i aquelles amb malalties cròniques com la hipertensió o la diabetis solen presentar diagnòstics molt desfavorables i tenen poca esperança de supervivència, ja que les seves respostes immunitàries són deficitàries. És per això que aquests col·lectius de risc s'han de protegir especialment de possibles infeccions i el confinament és essencial.La pràctica, però, no sempre és així. En Carlos Ferrís, de 35 anys, és veí de Torredembarra i diabètic, un grup de gran risc. Treballa en una fàbrica de pa del Vallmoll i, en ser considerat un bé de primera necessitat, allà la producció no s'atura tot i la crisi pel coronavirus. La mateixa empresa, en assabentar-se que era diabètic, ha recomanat en Carlos demanar la baixa per aïllament preventiu per minimitzar el risc de contagi, però la Seguretat Social no l'accepta i l'obliga a seguir treballant."L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) es nega a donar la baixa a persones de risc si no han estat en contacte amb infectats. Què he de fer? Anar a la feina, contagiar-me, posar-me en risc i que aleshores em donin la baixa? Arriscar-me a morir, oi? Si no treballo, no cobro, perquè estic en una ETT; però si treballo, puc acabar ingressat en un hospital", relata en Carles aAra, el torrenc ha presentat una reclamació a l'ICAM, però els tràmits burocràtics poden allargar-se dies fins a obtenir una resolució. La mútua de l'empresa ja ha emès un informe sol·licitant la seva baixa, però la Seguretat Social és qui té la decisió final de concedir-la o no. De moment, en Carlos està obligat per llei a seguir anant a treballar. "Tot és com un laberint i no puc sortir d'aquí", explica.Ferrís assegura que se sent "totalment desemparat" i denuncia la manca de protecció del Govern als col·lectius vulnerables. Davant aquesta situació, l'empresa ha acordat voluntàriament que en Carlos es quedi a casa i busca possibles solucions per gestionar el seu cas."L'empresa ja m'ha dit que no em deixaran penjat ni sense cobrar. Tinc la sort que s'han involucrat i no estic anant a treballar i els hi agraeixo, però això no pot ser. Sóc una persona de risc i he d'estar emparat legalment davant aquestes situacions", reclama.

