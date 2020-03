300 mascaretes homologades per als col·lectius més vulnerables d'Alcanar

L'Ajuntament d'Alcanar ha aconseguit material per a elaborar mascaretes quirúrgiques amb teixit hidrorepelent i ha decidit fer-les arribar a aquelles persones que formen part de col·lectius vulnerables i altres ciutadans i ciutadanes en situacions de risc de contagi.L’Ajuntament ha articulat una xarxa de set persones voluntàries i expertes en disseny i confecció de peces de roba per manufacturar aproximadament 300 mascaretes que posteriorment seran distribuïdes per la Policia Local d'Alcanar per a pal·liar la manca de subministrament actual.L’empresa Robin Hat de Rubí ha cedit el material gratuïtament a l’Ajuntament i aquesta mateixa tarda es distribuirà, amb les mesures de seguretat pertinents, a les diferents persones que s’encarregaran de confeccionar-les, després es procedirà a la seva esterilització per a fer-ne la distribució final a Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.

