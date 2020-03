Només 100 llits per al coronavirus dels 3.300 totals: l'aportació de la sanitat privada fins ara

La patronal de la sanitat privada reconeix que l'arribada de pacients des de la pública encara no és "massiva"

Quirónsalud ha "posat a disposició" de Salut menys d'un terç dels seus llits

Des del 15 de març, la sanitat privada ha quedat a disposició de la pública arreu de l'estat espanyol. Les encarregades de gestionar la intervenció són les comunitats autònomes i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que des d'aquell dia el sistema sanitari català no diferencia entre instal·lacions públiques i privades. Vergés no ha quantificat quina quantitat de pacients han estat atesos per hospitals particulars i ha esquivat la pregunta en totes les seves compareixences públiques.Qui sí que ha aportat dades és el director general de la principal patronal, ACES, Lluís Monset, que xifra en un centenar els llits cedits -21 dels quals en Unitats de Cures intensives (UCI)-, en declaracions a. El marge encara és ampli, ja que el sector privat disposa de més de 3.000 llits, tot i que no es detalla quants d'ells estan hores d'ara ocupats, sigui per malalts de coronavirus o alguna altra patologia.Les últimes dades actualitzades són d'aquest dijous al vespre i Monset preveu que es puguin incrementar ja que encara no s'ha negat cap petició de llit a la sanitat pública. "Encara no s'ha fet un trasllat massiu", reconeix. El director general de l'ACES assegura que van pactar l'operativa de coordinació amb el Departament de Salut el 13 de març, dos dies abans que l'Estat intervingués la sanitat privada. "Des d'aleshores, l'hem anat millorant", apunta, a l'hora que valora com a "previsible" que la saturació es produeixi abans a la sanitat pública que a la privada.Segons fonts de la patronal consultades per, el total de llits de què disposen els hospitals d'aguts privats de Catalunya són 3.000. Una xifra que l' informe de l'Autoritat Catalana de la Competència del març del 2018 eleva a 3.373, repartits en 34 hospitals i sense comptar aquells amb concertació pública. Si es compten aquests, de fet, la sanitat privada disposa d'un 46% dels llits totals, amb 9.501.La sanitat privada també suma 100 llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) arreu del país i 40 llits de reanimació o per a pacients semicrítics que, en funció de les necessitats, poden convertir-se en llits convencionals.Des de dimarts passat que la Generalitat té potestat per controlar les instal·lacions i els professionals de la sanitat privada a Catalunya i Vergés ha defensat reiteradament la necessitat d'alleugerir la pressió sobre els hospitals públics, especialment de cara a la setmana que ve, quan es preveu un increment de casos.La demanda també arriba per part dels professionals sanitaris, que han denunciat falta de recursos per protegir-se del coronavirus i saturació de pacients als centres on treballen. Mentrestant, serveis i associacions de medicina intensiva de l'Estat han elaborat un document que preveu "prioritzar" l'atenció a les UCI als afectats de Covid-19 als casos "potencialment més recuperables" quan arribi el pitjor moment de la pandèmia i se saturin les UCI. El document s'ha conegut aquest divendres, el dia que s'han superat els 1.000 morts i 20.000 contagis a tot l'Estat Fonts consultades del sector privat expliquen com funciona la coordinació entre els hospitals particulars i el Departament de Salut. "A mesura que es necessiten llits, ens els demanen", expliquen. Recorden que els centres privats mantenen part de la seva activitat habitual.Salut ha aplicat el criteri de proximitat per determinar a quin hospital ha d'anar cada pacient. Els que haurien de ser atesos a l'Hospital de Sant Pau, per exemple, comencen a ser derivats a l'Hospital del Pilar o al Nou Hospital Evangèlic. A l'Hospital de la Vall d'Hebron li pertoca l'Hospital Quirónsalud Barcelona, la Clínica Dexeus i la Teknon.Quirónsalud és el grup empresarial líder de la sanitat privada a Catalunya, on disposa de set hospitals i el 42% dels llits privats a la demarcació de Barcelona, segons l'Autoritat Catalana de la Competència . Està controlat pel grup alemany Fresenius.Fonts de Quirónsalud consultades perasseguren que han "posat a disposició" de Salut 400 llits d’hospitalització i uns 60 llits d’UCI. Per tant, encara hi ha marge. "No estan plens", asseguren. Hem estimat que són aquests els que podem oferir i, si cal, canviarem", afegeixen, tot i l'ordre d'intervenció de la sanitat privada dictada pel govern espanyol.El grup gestiona 1.373 habitacions a tot Catalunya, entre l'Hospital Universitari General, la Dexeus, Quirónsalud Vallès, Quirónsalud Barcelona, la Teknon, l'Hospital del Pilar i l'Hospital Universitari Sagrat Cor. Per tant, per ara ha cedit a la sanitat pública menys d'un terç dels seus llitsPel que fa als llits d'UCI, el grup QuirónSalud en té 28 entre la Dexeus, el Pilar i el Sagrat Cor, a més de 35 llits d'Unitats de Vigilància Intensiva (UVI) entre l'Hospital General Universitari i Quirónsalud Barcelona, sempre segons les dades públiques.El director general de la patronal ACES, Lluís Monset, admet que hi ha marge per acollir més pacients, però defensa que els hospitals privats també tenen el seu propi "flux". A més a més, assegura que el sector no trobaria "adequat" que el Govern "prengui "possessió" dels hospitals privats i defensa que aquests tenen la seva pròpia "estructura". Amb tot, apunta que el sector està sota les indicacions de la Generalitat.

