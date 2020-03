Moviment de voluntaris al Vallès Oriental per cosir mascaretes per als centres sanitaris

L' Ajuntament de Vallromanes coordinarà una inicitiva per crear mascaretes per als centres sanitaris. El consistori ha explicat que el procés es farà en col·laboració amb l'empresa Robin Hat, i que l'ajuntament dirigirà des de la recollida de material a la companyia de Rubí fins al lliurament del producte final per a la seva distribució.Per dur a terme aquesta acció solidària, l’Ajuntament busca persones voluntàries que disposin de màquina i sàpiguen cosir. Els veïns i veïnes que estiguin interessats a participar-hi han d’escriure un correu electrònic a vallromanes@diba.cat, on hauran d’indicar el seu nom, cognoms i telèfon mòbil.L’Ajuntament lliurarà el material a casa dels voluntaris, els recollirà les mascaretes cosides i els donarà les especificacions per fer-les d’acord amb els protocols sanitaris, establerts per l’empresa fabricant.

