VÍDEO L'equip xinès que assessora Itàlia contra el coronavirus: «No sabem en què esteu pensant»

BRUTAL



"No sé en qué estáis pensando".



El equipo chino que ha vencido el coronavirus en China a Italia por el deficiente confinamiento.



España, toma nota YA. pic.twitter.com/1egZSjDneb — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) March 20, 2020

Missatge contundent de l'equip xinès que és a Itàlia per ajudar a lluitar contra la pandèmia de coronavirus que ataca el país. "No sabem en què esteu pensant", resumia Sun Shuopeng, membre de la Creu Roja de la Xina, en una roda de premsa molt crítica amb les mesures preses pel país italià.Shuopeng, que ha estat destinat a la Llombardia i a Milà (la zona més afectada del país pel Covid-19) carrega contra "la laxa i permissiva falta de solidesa en confinar la població", a més d'altres aspectes com "no portar mascaretes"."Hem de frenar l'economia, tancar els transports públics i que tothom es quedi a casa", assegura, l'endemà que Itàlia superés en nombre de morts per coronavirus a la Xina, un país que té vint-i-quatre vegades més població que el país mediterrani.Shuopeng ha reclamat que "el que més importa ara mateix són les vides de la gent" i que cal estar "preparats per afrontar la situació". En la roda de premsa demanava més contundència als governants. Aquestes mesures són perfectament aplicables a l'estat espanyol, que segons la tendència de les dades i les estadístiques, segueix el recorregut pandèmic d'Itàlia, amb uns dies de retràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor