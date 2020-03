43 sanitaris d'una ONG amb seu a Barcelona, atrapats a l'Equador

Increíble, la alcaldesa de Guayaquil 🇪🇨 cruzó vehículos sobre la pista de aterrizaje para impedir que aterrizaran un avión de Iberia, sin pasajeros, para repatriar ciudadanos españoles. Vean y comparen con Cuba que recibió el barco con casos de #COVIDー19#CuarentenaTotal #19Mar pic.twitter.com/zw0fuakXeL — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) March 19, 2020

Més de quaranta sanitaris voluntaris d'una ONG amb seu a Barcelona, l'associació AISE, estan vivint una situació surrealista a l'Equador, on han quedat tancats i sense possibilitats de sortida per tornar a casa. Els sanitaris, procedents de tot l'Estat, van anar a fer un voluntariat mèdic anual que va evolucionar amb normalitat fins aquesta setmana, quan el país va començar a registrar casos de coronavirus. Des d'aleshores es van començar a acumular les incerteses i l'angoixa, fet que els ha portat a demanar ajuda públicament.Dels 63 voluntaris que hi van anar, n'hi ha 43 que encara hi són per una suma d'imprevistos, tot i haver-se tancat la campanya pel Covid-19 fa una setmana. Per si això fos poc, estan dividits pel país per grups reduïts.El grup 3, format per cinc integrants (dels quals dos són catalans), es troba a Guadalupe, en una zona especialment rural i a més de 10 hores de distància de l'aeroport més proper, el de Guayaquil. Dormen en un convent. Segons explica una infermera del grup, Janna Ortíguez, els voluntaris tenien els bitllets de tornada comprats per més endavant, i un primer problema va ser arribar a un acord amb les companyies aèries: "Jo havia de tornar des de Xile el 22 de maig, i la meva companyia encara no m'ha confirmat res", afirma.Un dels aspectes més desesperants dels fets, afegeix Ortíguez, és "la poca informació" i la poca ajuda de l'administració: "Des d'Espanya no diuen res, des de la premsa diuen que repatriaran tots els espanyols però és mentida", es queixa.El cònsol només els va oferir una solució: tornar amb un vol d'Iberia. En el cas dels que tenien el retorn amb la companyia, se'ls va canviar la data, però "els que teníem el vol amb una altra vam haver de pagar 600 euros", ja que el cònsol els havia advertit que "si no pagueu, no se sap quan podreu marxar".Però això no era tot, perquè el vol va ser cancel·lat per l'alcaldessa de Guayaquil (que va donar positiu en coronavirus), que va fer impedir l'aterrament de l'avió d'Iberia col·locant vehicles a la pista de l'aeroport, pel que la situació s'ha complicat encara més i a hores d'ara no es veu cap sortida viable."No tenim cap opció sobre la taula per volar, tenint en compte que estem a 12 hores en cotxe de l'aeroport més pròxim. Les carreteres estan tallades, hi ha barricades a molts pobles i arribar a l'aeroport no només és difícil, sinó que és molt complicat trobar una persona que ens hi vulgui portar", lamenta la infermera.Sobre la vida allà, Janna Ortíguez assegura que "estem bé, confinats", però que "al poble cada vegada hi ha menys menjar". A més, hi ha toc de queda i només es pot sortir al carrer de les 5 del matí a les 2 del migdia, i els cotxes només poden circular alguns dies a la setmana en funció de si tenen la matrícula parell o imparell.

