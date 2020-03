Els treballadors afectats per ERO temporals a Catalunya ja superen els 150.000

Els treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) s'han disparat aquest divendres fins als 152.230 a Catalunya, gairebé 120.000 més en tan sols un dia, amb un total de 8.640 expedients presentats per l'afectació que provocada per la crisi del coronavirus, uns 8.000 més en relació a dijous.Tots aquests expedients s'han registrat davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat des del divendres de la setmana passada fins aquest divendres, han informat fonts de la conselleria a Europa Press.La presentació de ERTO ha anat augmentant exponencialment amb els dies: divendres passat unes 17 empreses havien registrat expedients a Catalunya, amb 203 treballadors afectats, i dilluns ja eren 70, amb 3.819 treballadors afectats.Dimarts van pujar fins als 206 expedients, amb 24.337 treballadors afectats; dimecres van arribar als 360, amb 27.651 empleats als quals se'ls ha suspès el seu contracte temporalment, i dijous s'havien presentat 597 expedients, amb 32.452 treballadors afectats.Per províncies, l'afectació es continua concentrant a la de Barcelona, ​​amb 6.398 ERTOs i 133.116 empleats afectats -el dijous eren 328 expedients i 30.038 treballadors.A Tarragona, s'han registrat 1.086 ERTO, amb 8.914 empleats afectats -el dijous eren 152 expedients i 1.401 treballadors-; a Girona, s'han presentat 704 expedients aplicats sobre 7.529 treballadors -el dijous eren 41 expedients i 596 treballadors-, i a Lleida, 452 ERTO, amb 2.671 treballadors -el dijous eren 76 expedients i 417 treballadors.

