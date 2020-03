Deu milions en crèdits i no revocar subvencions: les ajudes del Govern a la Cultura davant el coronavirus

Torra i Vilallonga han plantejat al sector una vintena de propostes (que haurà d'aprovar el Govern) per fer front a les conseqüències del coronavirus. Amb tot, el cap de l’Executiu ha insistit als representants del sector que “la urgència d’avui són les vides humanes”, si bé ha concedit que s'ha de tenir "les dues mirades”.Per a les subvencions i altres instruments financers ja concedits, la proposta és que no es revoquin les ajudes d'aquest 2020 encara que l'objecte de subvenció no s'hagi arribat a produir (per cancel·lació o ajornament). Tampoc s'exigirà als beneficiaris que justifiquin una despesa mínima realitzada amb l'aportació pública i s'ampliarien els terminis establerts per a la realització de l’activitat o de justificació de les subvencions concedides. També es flexibilitzaran els terminis i les condicions de retorn de les aportacions reintegrables, per exemple.Quant a noves línies d'ajut, es proposarà al Govern l’adopció de dues línies d’acció addicionals per minimitzar línies d’ajuts específiques de compensació parcial del lucre cessant de les empreses i entitats dels diferents sectors culturals. Incrementar les transferències i subvencions a les entitats participades pel Departament de Cultura que gestionen equipaments culturals a fi que puguin mantenir al màxim l’ocupació.D'altra banda, es proposa garantir l’aportació del Departament de Cultura a tota mena d'esdeveniments culturals, activitats i mercats estratègics, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades, mitigant la caiguda de les contractacions i les afectacions per als treballadors i les treballadores de l’esdeveniment i per als proveïdors externs.Per a les empreses culturals, la proposta és que l'Institut Català de Finances (ICF) ofereixi una línia de préstec de 10 milions d’euros per oferir liquiditat, amb imports que oscil·larien entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys.D'altra banda, cinc de les 20 mesures d'ajut al sector estan destinades al món de les biblioteques, essencialment a reforçar la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya (SAP), mantenir el calendari d’adquisicions del SAB per contribuir a minimitzar l’impacte del COVID-19 en el sector del llibre i incrementar la compra de llicències per a llibres electrònics, amb l’objectiu de satisfer la demanda actual a eBiblio, que ha superat el 500%.Totes aquestes ajudes se sumarien a les mesures generals de suport als sectors econòmics ja anunciades tant des de l'Estat com des del Govern, i que també poden beneficiar el món cultural, tals com l'ajornament dels deutes tributaris, la prestació extraordinària per cessament d’activitat a causa de l’estat d’alarma per als i les treballadors/es autònoms equivalent a un 70%, etc.Segons el Govern, els representants de l’àmbit cultural han agraït el suport i el compromís del mateix executiu i les mesures plantejades en la reunió, però han destacat la necessitat de posar en marxa plans de xoc amb fons específics per al sector, per poder recuperar l’activitat un cop passada la crisi provocada pel covid-19. Han demanat també garantir que es puguin reprogramar les activitats previstes aquesta temporada 2019-2020 abans que acabi l’any i que no quedin cancel·lades.En la trobada han participat, també per via telemàtica, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal; el president de PROA, Raimon Masllorens; el president de l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella; el president de la Federació de Colles Castelleres, Roger Gispert; el president de l'Acadèmia de la Música, Gerard Quintana; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, Eva Faustino; la presidenta de l'Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats; la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el director del MNAC, Pepe Serra; la gerent del TNC, Mònica Campos; la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella; la presidenta de la Plataforma Assambleària d'Artistes de Catalunya, Montserrat Moliner; el president de l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, Xevi Dorca; la gerent de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Cristina Tascón, i la directora de la Fundació La Pedrera, Marta Lacambra.