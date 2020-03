Descartat el mòbil terrorista en l'incident a la T-1 de l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han descartat finalment el mòbil terrorista en l'incident a l'aeroport del Prat d'aquesta matinada, quan un vehicle ha accedit al hall de la T-1 entrant per les portes giratòries. Els fets han passat pels volts de les cinc de la matinada.Els dos ocupants han sortit del cotxe i un d'ells ha fet una proclama de tipus islamista, segons havia explicat el comissari en cap, Eduard Sallent, aquest matí. En un principi, com és habitual en aquests casos, la policia catalana ha optat per no descartar cap hipòtesi.Els dos homes, de nacionalitat albanesa, han estat detinguts. La investigació, realitzada al llarg del matí, ha determinat finalment que no hi havia una motivació terrorista al darrere. Un dels dos arrestats ha donat positiu en el test de substàncies estupefaents.

