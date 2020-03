La Intersindical-CSC denuncia que empreses de menjador escolar fan ERTOs tot i seguir cobrant de la Generalitat

Empreses que proporcionen serveis de menjador als centres educatius estan iniciant els tràmits per entrar en un ERTO, tot i que el Govern ha anunciat que seguirà abonant-los les quantitats acordades pel servei, segons ha denunciat la Intersindical-CSC.En declaracions a, Marina Sureda, membre de la federació d'ensenyament del sindicat, ha denunciat un "enriquiment il·legítim" d'aquest tipus d'empreses, ja que l'aprovació de l'ERTO implicaria no pagar als seus treballadors a la vegada que seguirien rebent ingressos de la Generalitat.En concret, segons Sureda, fins a quatre empreses haurien sol·licitat l'ERTO, "una d'elles bastant important". La membre del sindicat espera que l'autoritat laboral el refusi, i que si finalment s'accepta, "el més lògic és que la Generalitat deixi de pagar a aquestes empreses".La Intersindical-CSC denuncia que qualsevol regulació que impliqui la pèrdua de llocs de treball en aquest sector aboca a una "major precarietat dels treballadors" i insta, com a últim recurs, a trencar els contractes amb les empreses que actuïn de forma "abusiva".Per la seva banda, la patronal Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC), denuncia que el paquet de mesures anunciat pels governs català i espanyol ha provocat "desconcert" en l'àmbit educatiu i defensa que hi ha "situacions complexes" en què caldrà aplicar un ERTO.La patronal també ha criticat que l'administració pública porta acumulats "retards molt importants" en el pagament de serveis, com "les beques de menjador escolar". Marina Sureda, per altra banda, ha demanat tenir "confiança" en la Generalitat i no entén que ACELLEC digui que el Govern incomplirà el seu compromís.

