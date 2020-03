«Ara veiem la solidaritat i humanitat que costen tant de veure»

Passejar 2 a la vegada és difícil! pic.twitter.com/kb21Ccmbb2 — Lorda Marauri (@lordamarauri) March 14, 2020

Centenars de tarragonins ja s'han unit a la xarxa de suport mutu que ha sorgit de manera espontània davant la crisi del coronavirus. L'objectiu és atendre totes les necessitats de la població davant el confinament a través de voluntariats. Després d'una setmana, segons han explicat els organitzadors, ja són més de 700 les persones que s'han sumat a la iniciativa i han ajudat veïns amb feines que van des d'anar a comprar fins a passejar els animals de companyia.La Lorda és una de les voluntàries i ha realitzat diverses feines per ajudar els veïns i veïnes del barri del Port. "He tret a passejar els gossos dels veïns perquè ells no poden, he ajudat a resoldre dubtes del grup i he repartit cartells de la xarxa de solidaritat entre els veïns per explicar la iniciativa", explica a. De tot això, diu, n'ha tret una experiència molt positiva i anima a tots els tarragonins a sumar-s'hi."Em sento útil en aquesta situació d'inactivitat. Sents que no estàs sola, perquè si necessites qualsevol cosa tens els veïns. Estem veient la solidaritat i humanitat que desgraciadament costa tant de veure", relata.La iniciativa va sorgir el passat divendres en grups focalitzats en les zones de la Part Alta i del centre de la ciutat. A causa de la crida generada a les xarxes socials, diverses persones van voler engegar el mateix en altres indrets i ara ja n'hi ha a les zones de la Part Baixa, Torreforta, Ponent, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Llevant. A banda dels veïns, també s'hi han sumat prop de 30 associacions que han volgut donar suport a la iniciativa.

Un cop algú demana ajuda, s'ha d'omplir un formulari que posa en contacte la persona voluntària amb la receptora. Abans dels serveis, però, els voluntaris han de tenir coneixement d'un protocol d'actuació que han fixat els mateixos organitzadors

per evitar el contagi i minimitzar el risc. "Només podrem aconseguir superar el coronavirus si enfortim el teixit veïnal. Ningú es pot quedar enrere", diuen.

Les Xarxes Solidàries comencen a encartellar els barris de #Tarragona! Donem a conèixer l'existència d'aquestes xarxes per arribar a les persones que ho necessitin. Ajuda a la difusió als teus cercles d'amics i familiars! pic.twitter.com/NROFHVFbHd — CP Sageta de Foc (@la_Sageta) March 15, 2020

Per això, la xarxa de suport fa una crida perquè tots els tarragonins que ho necessitin o que s'ofereixin se sumin a l'onada solidària de la ciutat. Per contactar i unir-se als grups es pot enviar un correu electrònic a casalsagetadefoc@gmail.com o afegir-se directament als grups de WhatsApp de la zona a través dels següents enllaços.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor