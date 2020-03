Ni els conductors d'ambulància es deslliuren dels ERTO pel coronavirus

L'empresa Transports Sanitaris de Catalunya (TSC), principal operador de transport sanitari fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha presentat un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) que afecta 17 conductors d'ambulàncies, segons ha denunciat aquest divendres en un comunicat la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda.TSC argumenta que la suspensió o reducció d'activitat per part de les mútues i empreses privades arran de la crisi del coronavirus fan necessària la mesura, però segons l'advocat dels treballadors i membre del Col·lectiu Ronda, Quim Español, l'ERTO no està justificat perquè "TSC no deixarà de cobrar", ja que les seves activitats no estan suspeses pel decret del Govern."A pesar que l'impacte de la mesura és d'abast limitat en relació a la xifra total de components de la plantilla, que integren més de 1700 persones, estem davant un cas d'enorme importància i transcendència en un escenari d'excepcionalitat sanitària com el que vivim actualment", afirma el lletrat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor