Mantenir una rutina i fer exercici cada dia és important tant pel nostre benestar físic com emocional. Més, ara que estem confinats.És per això que us recomanem alguns exercicis que pots fer a casa per enfortir cames i glutis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor