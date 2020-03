ÀUDIO ANÀLISI «Material als hospitals i cap de setmana a casa»; per Oriol March

L'anàlisi detallada de les dades de contagis i morts que feia ahir al vespre Roger Tugas a NacióDigital indica que Catalunya segueix fil per randa el patró de Madrid, però amb cinc dies de diferència. Un escenari crític, especialment pensant en el que vindrà. Les autoritats avisen que el sistema sanitari entrarà en "estrès màxim" aquest cap de setmana , i la situació pot mutar en col·lapse la setmana vinent. L'amenaça és greu, palpable com mai, i per això cal abastir el sistema amb urgència perquè no falti material.El president de la Generalitat, Quim Torra, deia aquest matí que els directors dels hospitals li han traslladat que només tenen el material necessari per als propers tres dies . És d'esperar que el Ministeri de Sanitat, al capdavant de les comandes i del seu repartiment, compleixi amb els compromisos i faci arribar els equipaments de protecció individual allà on més se'n necessitin. Tenint en compte que les mesures dràstiques poden haver anat tard, és bàsic que els hospitals i les residències estiguin preparats.Res d'això servirà de gaire, però, si la ciutadania no compleix amb el seu deure cívic. És a dir: res d'agafar el cotxe per anar a passar fora el cap de setmana , res de desplaçaments innecessaris, res de fer com si fossin dos dies de festa habituals. En el fons, és una qüestió de respecte. Combatre el coronavirus no és cosa de proclames d'unitat ni de militaritzar el llenguatge, sinó d'empatia i compromís ciutadà. A l'espera que els contagis arribin al pic, aquest cap de setmana ens toca a tots donar exemple. També als qui han de repartir el material necessari allà on és fonamental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor