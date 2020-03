VÍDEO Així es fa un control policial a la carretera per vetllar pel confinament

El peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Bages) ha estat un dels punts escollits pels Mossos d'Esquadra per a establir-hi, durant aquest divendres un control policial amb l'objectiu d'evitar que, tenint en compte la proximitat del cap de setmana, els ciutadans se saltin l'estat d'alarma (que prohibeix explícitament sortir de casa si no és per motius justificats o necessitats de causa major) i es desplacin a les segones residències El control, establert des de primera hora del matí, s'ha fet únicament en sentit nord i ha comptat amb la presència d'una vintena d'agents de la policia catalana, que han tallat tres dels quatre carrils habituals, alliberant-ne només un.En tots els casos, el protocol que ha seguit la policia quan veia que arribaven cotxes ha estat el mateix. Primer de tot, demanar al conductor o conductora d'on venia i cap on anava, així com també que justifiqués el motiu del desplaçament. Si el que deien els convencia, els autoritzaven a seguir circulant cap al lloc on haguessin d'anar.En cas contrari, els feien passar en l'anomenat "calaix", un espai més apartat de la zona de circulació en el qual uns altres agents els feien més preguntes i els demanaven la documentació. Si la causa del desplaçament no tenia justificació o no complia amb les mesures de l'estat d'alarma, es procedia a la sanció (una per cotxe, encara que el vehicle estigués ocupat per més persones). Aquesta actuació no es realitzava si qui passava pel peatge eren furgonetes o camions de treball.En el cas del control a la C-16 s'han registrat, durant el matí, tres sancions. Dues d'elles, pel mateix motiu: es tractava d'una parella de persones grans que anaven en un cotxe, i d'un home més jove que en conduïa un altre. Anaven junts. Quan la policia els ha demanat d'on venien i cap on anaven, aquests els han explicat que havien sortit del País Valencià i es dirigien cap a la Catalunya Nord. Un cop comprovat el veïnatge dels tres individus (tots amb domicili al País Valencià), els agents han sancionat els dos vehicles per trencament de confinament i els han fet girar cua.L'altra sanció registrada ha estat a un veí de Manresa, que ha explicat que havia anat a Barcelona a buscar un gat que havia comprat per internet a un particular.Alguns exemples de conductors que han hagut de passar pel "calaix" però que finalment no han estat sancionats perquè el motiu del desplaçament era sòlid i justificat són el d'un noi que havia anat a portar els seus avis a l'aeroport (ha hagut d'ensenyar una foto dels bitllets d'avió de tots dos); el d'un matrimoni que havia hagut d'anar a en una clínica barcelonina perquè la dona seguia un tractament mèdic específic que no es podia saltar (han mostrat el justificant de l'hospital), i el d'una estudiant francesa que es disposava a tornar al seu país per estar amb la família davant la situació actual (ha ensenyat una carta d'autorització del consolat).