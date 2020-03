Bernat Solé, nou conseller d'Exteriors

Avui nomeno @bernatsole nou conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que prendrà possessió demà telemàticament. Aprofito per donar-li la benvinguda al Govern en un moment de màxima complexitat. Li agraeixo el compromís i la disponibilitat. Som-hi! — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 20, 2020

Bernat Solé serà el nou conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Així ho ha decidit el seu partit, ERC, i serà nomenat en els propers dies pel president Quim Torra per assumir aquesta cartera després de la dimissió d'Alfred Bosch pel cas d'assetjament sexual que va encobrir al seu departament . L'anterior conseller, també d'Esquerra, va presentar la renúncia el 9 de març quan va transcendir el cas.Solé és des del 2015 diputat al Parlament, on fa de portaveu adjunt del grup republicà, i alcalde del seu municipi, Agramunt. A les darreres eleccions municipals, les de 2019, va aconseguir 9 dels 13 regidors en joc al municipi de l'Urgell. Deixarà el càrrec de primer edil, que ocupava des de 2011.La decisió l'ha comunicada ERC afirmant que ha demanat a Solé que assumeixi la conselleria i ell ha acceptat l'encàrrec. "Ja he comunicat la meva acceptació i ho faig, per una banda, amb la recança d’haver de deixar de ser alcalde d'Agramunt, vila per la qual he treballat incansablement 13 anys (4 a l’oposició i 9 com a alcalde), però sobretot amb la il·lusió, determinació i compromís amb el país i amb els valors republicans", ha afirmat el diputat.ERC considera que cal que una persona "externa a Exteriors" pugui fer "una aproximació neutra als darrers esdeveniments", marcats pels casos d'assetjament del cap de gabinet de Bosch, Carles Garcias, que va ser apartat.El partit ha volgut "prioritzar un perfil més polític que tècnic" tenint en compte que el departament "ja té un equip amb un alt coneixement tècnic i del sector que està donant bons resultats en la tasca d'internacionalitzar i presentar Catalunya al món". Solé, nascut el 1975, és enginyer industrial i professor de tecnologia.ERC fa notar que el departament també té dues àrees més a banda d'Exteriors: transparència i participació, i relacions institucionals. En aquest sentit apunten la importància "que una persona amb l'experiència institucional de Bernat Solé es pugui posar al capdavant de la comissió bilateral de l'Estat-Generalitat", ja que en serà president de la part catalana.La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, s'havia fet fins càrrec de la conselleria de forma accidental. La crisi del coronavirus ha retardat el nomenament. Amb l'entrada de Solé al Govern les comarques de Ponent tindran presència al consell executiu. I no serà el titular d'Agricultura, com passava tradicionalment atenent al pes del sector primari a les comarques de Lleida.Quim Torra ha saludat el nomenament, que es farà efectiu aquest divendres, agraint-li "el compromís i la disponibilitat" i afirmant que prendrà possessió telemàticament el dissabte.

