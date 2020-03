Donen l'alta Nil Monró, el jove amb coronavirus que es va fer viral

"M'han donat l'alta, gràcies a tots pel vostre suport. Ara toca lluitar tots junts des de casa". Aquest ha estat el missatge que ha escrit Nil Monró a les xarxes socials per anunciar que havia abandonat l'hospital després de gairebé un mes. Me han dado el alta.



Gracias a todos por vuestro apoyo♥️



Ahora toca luchar todos juntos desde casa. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/W45xKi4RNT — Nil.Monró (@nilmonro1) March 19, 2020

Aquest jove català va ser ingressat a l'Hospital Clínic el passat 28 de febrer per coronavirus: va donar positiu després de tornar de la Setmana de la Moda de Milà, una de les zones de risc. Des de llavors havia anat informant del seu dia a dia a través de Twitter i Instagram, on va convertir en un referent per desenes de persones. I és que, a banda d'explicar la seva experiència, Nil Monró també responia dubtes i desmentia rumors. Adolescents iCat el van entrevistar quan estava a l'hospital i això és el que els va explicar – podeu escoltar la conversa a partir del minut 16:30 -.

