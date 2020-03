Illa promet «subministrament regular de material» als hospitals

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que el govern espanyol està posant "totes les energies en subministrar material i no en polemitzar" amb cap dirigent que, com el president Quim Torra, denuncia falta d'equipaments i materials als centres hospitalaris. Illa ha assegurat que està en comunicació i coordinació permanent amb els governs de Catalunya, de Madrid i d'Euskadi, els tres territoris amb major índex de contagis.De fet, ha evitat entrar en el cos a cos amb Torra i ha defensat que Espanya està prenent les mesures "més dràstiques de la Unió Europea" i col·laborant amb tots els territoris. "El govern complementa la magnífica feina que estan fent les comunitats. La complementem posant tot el que necessiten", ha assegurat tot afegint que aviat podran garantir un subministrament regular de material. En les darreres hores, s'han incrementat la quantitat de centres hospitalaris que denuncien que no disposen de prou material de protecció per fer front a l'epidèmia.Illa també ha explicat que en els pròxims dies les autonomies disposaran de tests ràpids de detecció i que es faran atenent el criteri de prioritat que estableixin les autoritats sanitàries. "En els pròxims dies ja veurem l'elaboració de tots aquests test ràpids", ha explicat.Preguntat pel confinament que des de fa dies demana el Govern, Illa ha dit que estudien totes les propostes que els arriben però ha tornat a ressaltar les mesures que ha pres el govern espanyol. "Espanya és un dels països que ha pres les mesures més dràstiques de tota la Unió Europea", ha assegurat el ministre, que ha reclamat també que les restriccions imposades "es compleixin estrictament" ara i en els pròxims dies, que ja ha advertit que "seran durs". "Complint amb aquestes mesures, estem en condicions de vèncer el virus", ha afirmat.El govern espanyol ha anunciat que treballa "contrarellotge" per trobar una vacuna "eficaç" contra el coronavirus. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha advertit que l'estat afronta un increment dels contagis i que s'apropa "al punt màxim" per, després, intentar que la corva iniciï el descens.El ministre de Ciència, Pedro Duque, admet que hi ha "terminis que són inexorables" en la investigació de la vacuna. "No es pot fer més ràpid que com ho estem fent", ha dit en relació als experiments i assajos que s'han posat en marxa en diversos hospitals arreu de l'Estat."Per crear una vacuna primer cal determinar el genoma del virus, cal modificar-lo perquè s'eliminin les parts dolentes per a l'ésser humà, sintetitzar el virus i fer proves amb animals i finalment fer proves amb humans. Això també té diverses fases, però cal assegurar la seguretat", ha explicat Duque.Illa també ha informat que l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i quatre hospitals de l’Estat més se sumaran “amb caràcter immediat” als dos assajos clínics per tractar casos de coronavirus amb el medicament Remdesivir, fàrmac utilitzat durant el brot d’ebola del 2014.La Vall d'Hebron s'afegeix així a l'Hospital Clínic, que ja participava a l'estudi, igual que els hospitals Cruces de Bilbao i La Paz de Madrid.Els dos assajos tenen coma objectiu els pacients amb malalties respiratòries greu i moderades i l’Agència Espanyola del Medicament també n’ha autoritzat un altre promogut per la Fundació de lluita contra la sida per tractar casos confirmats no greus.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que hi ha algunes UCI que estan quasi "al límit" i que això està abocant als centres a ser "més restrictius" en els criteris d'accés . Així ha respost quan se li ha preguntat si s'estan prioritzant els respiradors i la intubació de pacients menors de 65 anys davant la impossibilitat d'atendre a tothom en alguns hospitals.Espanya arriba ja als 1.002 morts per la pandèmia del coronavirus. Les autoritats estatals han informat que es freguen ja els 20.000 contagis i que el 52% de les persones diagnosticades estan hospitalitzades. L'increment d'infectats respecte aquest dijous és del 16,5%, però Simón ha tornat a insistir en prendre aquesta xifra amb cautela. Si bé l'increment dijous va ser del 25%, les deteccions també estan supeditades a la "sobrecàrrega" dels laboratoris.Simón ha detallat que la previsió d'ingrés de les persones que estan a la UCI és de 28 dies, però que també hi ha hagut algunes altes. En concret, ha detallat sis persones que estaven en aquesta situació que han estat donades d'altes a la comunitat de Madrid. També s'ha detallat que 1.585 persones han superat el virus. Pel que fa a Catalunya, es comptabilitzen 82 morts i els contagis estan xifrats en 3.270. D'aquest total, 33 estan en aquests moments a la UCI mentre que, al mateix temps, ja s'han produït 150 altes.Preguntat per si és cert que hi ha algunes UCI que estan tan al límit que estan prioritzant intubar els menors de 65 anys, Simón ha respost que les UCI ja tenen habitualment criteris restrictius però que en algunes en concret s'està sent encara més restrictius. "La situació límit en algunes fa que s'estigui treballant amb aquest algoritme".Un dels discursos més destacats de la roda de premsa d'aquest divendres, pel registre utilitzat, ha estat el del cap de l'estat major de Defensa, Miguel Villaroya. "En temps de guerra, tots els dies són dilluns. En aquesta guerra irregular i rara, tots som soldats. Demostrarem que som soldats cadascun en el lloc que ens ha tocat viure", ha assegurat. A més, ha precisat que l'exèrcit seguirà a l'aeroport del Prat "tot el temps que sigui necessari".Laurentino Ceña, tinent general de la Guàrdia Civil, ha explicat que s'han fet 20 detencions en les últimes 24 hores per desobediència i resistència a l'autoritat. S'han fet més de 15.000 controls a les vies interurbanes per dissuadir la gent d'utilitzar el cotxe si no és imprescindible. Avui es farà el mateix de cara al cap de setmana.Per la seva banda, Maria José Rallo, secretària general de Transports, ha explicat que les dades de mobilitat indiquen que el confinament està funcionant. Als serveis de Rodalies, la mobilitat ha baixat, ha dit, fins al 2%, i no s'han registrat aglomeracions. "Les condicions actuals, són les adequades", ha afirmat.

