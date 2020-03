Ni els conductors d'ambulància es deslliuren dels ERTO pel coronavirus

Personal sanitari a l'atur? Esperem que @treballcat i @salutcat ho impedeixi. Després anem demanant personal sanitari jubilat. pic.twitter.com/YgML4xuQP7 — Marc Faustino 🎗🌟 #Dempeus (@marcfaustino) March 19, 2020

L'empresa Transports Sanitaris de Catalunya (TSC), principal operador de transport sanitari fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afecta 17 conductors d'ambulàncies, segons han denunciat la Intersindical-CSC i la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda.Des de la declaració de l'estat d'alarma, que implicava el tancament de tots els serveis que no fossin de primera necessitat, moltes empreses s'han acollit a l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) Aquesta decisió és lògica en aquells negocis on l'activitat ha quedat totalment aturada, com els bars i restaurants i altres espais dedicats exclusivament a l'atenció al públic i vinculats al sector dels serveis, tot i que empreses com SEAT Inditex també preveuen adherir-s'hi. Però hi ha un àmbit que és indispensable en aquests moments i és el sanitari. Per ordre del govern espanyol, tots els serveis privats es posen en disposició pública si així ho considera l'Estat. Però no totes les empreses han seguit aquestes ordres.Marc Faustino, membre de la Intersindical-CSC, ha denunciat que Transport Sanitari de Catalunya (TSC), una empresa privada d'ambulàncies, ha posat en marxa els tràmits per entrar en un ERTO. La decisió, segons Faustino, afectaria uns 500 treballadors a tota Catalunya.En el comunicat, el grup Ambuiberica, que posseeix diferents empreses dedicades a la mateixa activitat a tot l'Estat, al·lega l'expedient per la "suspensió dels contractes privats de transport sanitari" però obvia la necessitat pública de personal que existeix actualment.En declaracions a, Marc Faustino, denúncia que s'enviï "a casa" personal del transport sanitari no urgent quan pot ser necessari per "suplir o complementar" el transport urgent. Per Faustino, l'autoritat laboral no hauria de permetre que l'ERTO tirés endavant.El membre de la Intersindical també defensa que el personal de l'empresa està "perfectament conscienciat" que en aquests moments toca estar "al costat de la Salut pública" i demana a la Generalitat una resposta contundent. "No han respost ni Salut ni Treball, potser hauré de citar a Alba Vergés o Chakir el Homrani", remata Faustino.Per la seva banda, l'advocat dels treballadors i membre del Col·lectiu Ronda, Quim Espanyol, defensa que l'ERTO no està justificat perquè "TSC no deixarà de cobrar", ja que les seves activitats no estan suspeses pel decret de Govern.L'advocat també ha denunciat, que tot i que la mesura té un abast "limitat", ja que només tenen quantificats 17 treballadors "enviats a casa", és "d'enorme importància i transcendència en un escenari d'excepcionalitat sanitària com el que vivim actualment".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor