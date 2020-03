VÍDEO Enderroquen un bloc de pisos a Sabadell en ple estat d'alarma

Les feines d'enderroc a un dels edificis Foto: Comissió Afectats Pisos Merinals

La màquina treballant al barri Foto: Francisco García

Els veïns de Merinals, a Sabadell, es van llevar aquest dijous, molt probablement pel soroll de la maquinària que estava enderrocant blocs al barri. Es tracten del 59, 60 i 61 i tres més que vindran, 44, 45 i 46, tal com detallen fonts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a. Un fet que ha aixecat la sorpresa entre el veïnat, assegura el president de l'associació de veïns, Francisco García, quan s'està en ple estat d'alarma "Eren uns treballs que estaven pendents per fer-se des del novembre", explica García i continua, "fer-ho ara? Coincidim tots que no és el més apropiat. Ara bé, si ho han començat que ho acabin i no deixin la runa al barri", perquè pot suposar un "problema de salubritat".En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Sabadell es garanteix que es demanarà la retirada d'aquestes restes de les intervencions que s'estan duent a terme en aquesta part del barri.Des de l'Agència de l'Habitatge apunten que l'ordre d'aquests enderrocs ve de l'Incasòl i ha garantit que els pisos tombats en qüestió estan fora del conveni signat entre l'organisme de la Generalitat, l'Ajuntament i l'entitat veïnal, per tal que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) determini "l'estat real" de 170 pisos.García recorda que en aquests blocs s'havien produït incendis "intencionadament" , precisament edificis "on s'havien de recollir mostres i que espero que s'hagi fet, per fer comparatives". Tot i així, sosté que aquesta comparació s'ha de fet amb l'estudi de 1992, que va fixar "diverses patologies" de gairebé 600 immobles.Fa gairebé un mes que la Policia Municipal de Sabadell, amb l'assessorament de tècnics municipals, va decidir desallotjar els pisos de Merinals , on s'havia esfondrat un sostre d'un bany. Eren quatre habitatges del bloc 55 i dies després, i de forma progressiva, les famílies van poder tornar als seus domicilis.

