El Govern reclama a Sánchez que la reunió de presidents no sigui «unidireccional»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha reclamat aquest divendres que la trobada telemàtica de presidents autonòmics prevista per diumenge no sigui "unidireccional", com sí va ser -segons ella- la de la setmana passada. "Demanem que reculli peticions de la resta de territoris", ha apuntat Budó en roda de premsa acompanyada un dia més de Miquel Buch -Interior- i Alba Vergés -Salut-.Tot i que aquest matí el president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat per feta la seva presència en la reunió de diumenge en el transcurs d'una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera ha insistit que la decisió encara no estava presa. Budó ha estat molt crítica amb l'Estat pel fet de no haver donat explicacions sobre la negativa al confinament total de Catalunya que exigeix la Generalitat des de fa set dies. "Això no és un conflicte entre nacionalismes", ha remarcat la consellera de la Presidència.Torra ha assenyalat que els hospitals catalans necessiten una arribada "massiva" de material sanitari abans de dilluns per fer front a la crisi del coronavirus. "La majoria dels directors de centres hospitalaris ens diuen que tenen material de protecció per als propers tres dies . La gestió del material genera angoixa. Esperem que fins dilluns arribi un estoc massiu, i així en les properes setmanes no haguem de patir. I també ens preocupa molt el tema dels respiradors", ha indicat el dirigent independentista, en referència a la maquinària necessària per assistir la respiració dels pacients de coronavirus en estat més greu. N'hi ha de lleus ja atesos en hotels.El dirigent independentista ha assenyalat que estan en contacte permanent amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb qui s'ha acordat que el material arribi abans de dilluns als hospitals catalans. La compra centralitzada dels estocs, segons Torra, "complica" l'arribada dels equipaments de protecció individual que necessiten els sanitaris i també a les residències d'avis, un dels focus més perillosos que s'han detectat durant les últimes setmanes, i que ara ja és prioritari.El repartiment del material ha estat un dels principals focus de tensió entre la Generalitat i l'Estat. La Guàrdia Civil, tal com va avançar NacióDigital , ja intervé per controlar el repartiment, que va deixar sense abastiment immediat centres que l'estaven esperant. El Govern va exigir explicacions al ministre Illa , que aquests dies ha estat en contacte telefònic tant amb Alba Vergés, consellera de Salut, com amb Torra. La Generalitat ja ha mobilitzat metges jubilats i estudiants d'últim any per reforçar el sistema . La prioritat és evitar el "col·lapse" la setmana vinent.A Catalunya, els casos de coronavirus estan creixent com a Madrid, però amb cinc dies de diferència . El nombre d'afectats va començar abans a la capital espanyola, cosa que provoca que, en nombre absolut de contagiats, vagi molt per davant. Ara bé, la situació canvia si, en lloc de comparar-ho segons els dies reals, es fa posant com a punt de partida aquell dia en què tots dos territoris van assolir els 49 casos (dia 0), cosa que a Catalunya va passar el 8 de març i, a Madrid, cinc dies abans.Aquest canvi de punt de vista és essencial, ja que, en els dotze dies posteriors a aquell punt, el nombre de casos detectats a Catalunya ha arribat als 3.270. A Madrid, entre el 3 i el 15 de març, s'hi va informar de 3.544 contagis. Les dues línies, a més, se superposen quasi en cada moment, cosa que implica que, si es manté aquesta tendència, el nombre d'infectats a Catalunya se situarà lleugerament per sota dels 7.000 el dilluns. Això explica els temors del Govern, més veient el desbordament de la sanitat de la capital espanyola, on ja no es descarta el confinament.Caldrà estar atents a l'evolució dels propers dies per saber si Catalunya també segueix el mateix camí en defuncions. I si fos així, seria una notícia pèssima, perquè a partir del dia 12, la quantitat diària de morts a Madrid es va disparar, amb 126 només aquell dia i 142 més al cap de dos dies. Ara mateix hi ha 98 malalts greus a Catalunya per coronavirus, però caldrà veure si al cap de setmana hi ha tantes defuncions com les que, en el seu moment equivalent, hi va haver a la capital espanyol.Torra ha enviat una carta a les principals institucions europees per explicar la petició de confinament de Catalunya que ha traslladat des de fa una setmana a Sánchez. El president ha anat enviant missatges al president del govern espanyol, però no ha obtingut resposta. Segons el dirigent independentista, la situació és d'extrema gravetat, i pot empitjorar si no es prenen decisions: "O seguim com fins ara, o la vida". "Cada dia que passa la nostra situació és més difícil", ha indicat Torra, que ha alertat que el sistema sanitari entrarà en "estrès màxim" el cap de setmana i pot "col·lapsar" la setmana vinent, en la línia del que va advertir ahir el Govern En les cartes el president assegura que s'està seguint en tot moment el consell dels experts, i és per això que s'ha demanat el confinament total de Catalunya, una qüestió que ha tensat la relació entre la Generalitat i l'Estat. Torra s'ha queixat que el decret de l'estat d'alarma no va ser elaborat en col·laboració amb les comunitats autònomes, però ha donat per fet que serà a la reunió de presidents regionals amb Sánchez, que serà diumenge. Fins ahir, la decisió de ser-hi present encara no estava presa.

Carta de Quim Torra al president del Consell Europeu by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor