La majoria de votants de JxCat aprova l'acord d'investidura d'ERC amb Sánchez

La majoria de votants de JxCat veu bé l'acord que va tancar ERC amb Pedro Sánchez per facilitar-li la investidura, davant la qual el grup liderat per Laura Borràs va votar en contra. Ho assenyala el primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2020, publicat aquest divendres i amb un treball de camp fet entre el 10 de febrer i el 9 de març i que, per tant, recull l'impacte de la investidura i dels dies inicial del coronavirus a Catalunya -fins al primer mort.Segons aquest, l'acord d'investidura dels republicans que donava lloc a la taula de diàleg entre governs té un aval molt majoritari dels votants d'ERC, ja que li posen un 84,2% li posen un 5 o més (en una escala de 0 a 10), així com també per part dels electors dels comuns (79,3%). En canvi, el suport entre els del PSC, tot i permetre la investidura del líder del PSOE, cau una mica, fins al 60,1%, només una mica per sobre del 56% dels de JxCat. Només un 39,6% d'aquests el suspèn, per bé que la nota mitjana se situa en el 4,56.L'aval pel que fa als votants de la CUP és minoritari, del 40,5% dels seus votants (un 57% el suspèn), així com també ho és, de forma molt més clara, entre els electors de Cs (82,2%) i del PP (83,8%). En conjunt, un 55,8% dels enquestats pel CEO aprova l'acord i un 35,2% el suspèn, assolint una nota mitjana de 4,83 a causa del rebuig frontal (amb notes baixes) d'algunes sectors.El nivell de suport al govern de PSOE i Podem, en tot cas, és molt més elevat, ja que un 63,3% dels enquestats l'aprova i només un 31% el suspèn, amb una nota mitjana de 5,22. El percentatge d'aprovats més elevat és entre l'electorat dels comuns (93,5%) i curiosament és lleugerament superior entre el d'ERC (78,5%) que entre el del PSC (77,3%). Tant els votants de JxCat (69,7%) com els de la CUP (57,8%) també l'aproven clarament i només el suspens és majoritari entre els de Cs (76,5%) i PP (74,5%).En tot cas, pel que fa a unes eventuals noves eleccions al Congrés, els resultats pràcticament no es mourien a Catalunya. Segons el baròmetre, ERC tornaria a guanyar, reeditant els 13 escons o guanyant-ne un més, superant el PSC, que repetiria els 12, mentre que JxCat tornaria a treure'n 8 o en perdria un, els comuns seguirien amb 7, la CUP i Vox, amb 2 cadascun, i PP en guanyaria un, fins a 3, mentre Cs el perdria, quedant-se amb només un.Sí que hi hauria canvis en uns comicis al Parlament, ja anunciats però per ara sense data. Segons el CEO, ERC guanyaria aquests comicis si se celebressin ara, però JxCat li retalla la distància respecte anteriors enquestes. Els republicans creixerien dels 32 diputats actuals fins a 33-35, per sota del que apuntava l'anterior baròmetre, que el situava en 38-39. Mentre, JxCat obtindria entre 28 i 30 escons, menys dels que té ara (34) i una mica menys del que li atorgava l'anterior sondeig, que li'n donava 29-31.En tot cas, la CUP creixeria dels 4 fins a 8-9 diputats, cosa que faria que l'independentisme passés de sumar-ne 70 a un marge entre 69 i 74. Això podria permetre a l'independentisme reforçar la seva majoria a la cambra, però les tres forces seguirien sense sumar el 50% dels vots, ja que se situarien en el 48,7%.En tercer lloc, se situaria el PSC, que passaria de 17 a 23-25 escons, seguit de Cs, que perdria la meitat dels seus, caient de 36 a 16-18. Els comuns pujarien de 8 a 13-14, el PP ho faria de 4 a 7-8 i Vox podria quedar-se fora o entrar amb dos.

