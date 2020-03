CGT comunica la mort d'una treballadora de Correus infectada pel coronavirus

El sindicat CGT ha alertat de la mort per covid-19 d'una treballadora de Correus de 51 anys a la Pobla de Claramunt, una localitat de 2.000 habitants la Conca d'Òdena, zona confinada des de de fa una setmana pel brot de coronavirus. La dona era treballadora eventual i feia tasques d'atenció al client i repartiment a la Pobla de Claramunt. En un comunicat, el sindicat ha denunciat "amenaces" cap als treballadors que es veuen "obligats" a repartir pel carrer "sense totes les mesures de precaució".Per aquest motiu, la CGT ha demanat el tancament total de Correus "excepte els serveis essencials per la vida o la salut" dels ciutadans. Entre el personal de l'empresa pública hi ha 199 casos positius de coronavirus i 685 persones confinades.La treballadora de Correus de la Pobla de Claramunt que ha perdut la vida a causa del coronavirus, segons fonts sindicals, "feia dies que no treballava" i "tenia patologies prèvies". El 15 de març va anar un Centre d'Atenció Primària amb problemes respiratoris i va acabar morint el 18 de març. Els sindicats van ser informats d'aquest decés en una reunió aquest dijous del comitè de salut laboral de l'empresa per tractar la situació del covid-19.A Catalunya, hi ha casos reconeguts a set centres de Correus a Barcelona i a vint seus més de la demarcació com l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sant Joan de Vilatorrada, Esparreguera, Sitges o Vilanova i la Geltrú.El sindicat ha presentat una denúncia a la Inspecció de Treball sol·licitant el tancament de l'activitat de Correus en ple estat d'alarma. "Exigim el tancament de correus excepte els serveis essencials per la vida o la salut de la ciutadania. No volem ser infectats ni transmissors del virus", demanen en el comunicat.La CGT ha assegurat que els repartidors de la companyia reben "amenaces" per part dels seus caps que "estan obligant" el personal a sortir al carrer "sense totes les mesures de prevenció necessàries" amb el consegüent risc de propagació del virus. Per això, insten a l'aplicació immediata de l'article 21 de la llei de prevenció de riscos laborals que preveu el tancament immediat de l'activitat per risc greu i imminent per la salut dels treballadors.

