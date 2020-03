Fira de Barcelona podrà acollir fins a 1.000 persones vulnerables perquè hi passin el confinament

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat un acord amb Fira de Barcelona per muntar en pocs dies un equipament amb capacitat de fins a 1.000 persones per allotjar col·lectius vulnerables, com desnonats, víctimes de violència masclista o persones sense llar.El govern d'Ada Colau, com ja va avançar la regidora de Salut Gemma Tarafa, ampliarà els recursos destinats a persones sense llar, després que el Centre d'Acollida Nocturna d'Emergències hagués de tancar dies enrere per dos positius de coronavirus.L'anunci de l'Ajuntament de Barcelona arriba després que Arrels Fundació denunciés que la policia havia multat persones sense sostre per no estar confinades.El consistori també ha acordat amb uns 200 apartaments turístics destinar els allotjaments a persones en situació de risc.

