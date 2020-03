Fa més de 60 quilòmetres per anar a comprar un gat en ple confinament

Els Mossos d'Esquadra han sancionat, aquest matí de divendres, 20 de març, un veí de Manresa que tornava en cotxe de Barcelona perquè hi havia anat a comprar un gat. Els fets han tingut lloc durant el control que la policia catalana ha desplegat al peatge de Sant Vicenç de Castellet (C-16), sentit nord, per controlar que ningú se saltés l'ordre de confinament, sobretot aquests dos dies de cap de setmana que venen.Quan els agents han aturat el conductor per demanar-li que justifiqués per què havia agafat el cotxe, aquest els ha respost que havia anat a la capital catalana, entre uns 60 i 70 quilòmetres de distància, a buscar un gat que havia comprat per internet a un particular.Tenint en compte l'estat d'alarma en el qual es troba el país -que prohibeix sortir la gent de casa si no és per fer coses molt concretes i essencials-, els Mossos han sancionat el veí de Manresa i l'han fet tornar cap a casa.

