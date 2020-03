El govern espanyol admet que algunes UCI estan gairebé «al límit»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que hi ha algunes UCI que estan quasi "al límit" i que això està abocant als centres a ser "més restrictius" en els criteris d'accés . Així ha respost quan se li ha preguntat si s'estan prioritzant els respiradors i la intubació de pacients menors de 65 anys davant la impossibilitat d'atendre a tothom en alguns hospitals.Espanya arriba ja als 1.002 morts per la pandèmia del coronavirus. Les autoritats estatals han informat que es freguen ja els 20.000 contagis i que el 52% de les persones diagnosticades estan hospitalitzades. L'increment d'infectats respecte aquest dijous és del 16,5%, però Simón ha tornat a insistir en prendre aquesta xifra amb cautela. Si bé l'increment dijous va ser del 25%, les deteccions també estan supeditades a la "sobrecàrrega" dels laboratoris.Simón ha detallat que la previsió d'ingrés de les persones que estan a la UCI és de 28 dies, però que també hi ha hagut algunes altes. En concret, ha detallat sis persones que estaven en aquesta situació que han estat donades d'altes a la comunitat de Madrid. També s'ha detallat que 1.585 persones han superat el virus. Pel que fa a Catalunya, es comptabilitzen 82 morts i els contagis estan xifrats en 3.270. D'aquest total, 33 estan en aquests moments a la UCI mentre que, al mateix temps, ja s'han produït 150 altes.Preguntat per si és cert que hi ha algunes UCI que estan tan al límit que estan prioritzant intubar els menors de 65 anys, Simón ha respost que les UCI ja tenen habitualment criteris restrictius però que en algunes en concret s'està sent encara més restrictius. "La situació límit en algunes fa que s'estigui treballant amb aquest algoritme".Un dels discursos més destacats de la roda de premsa d'aquest divendres, pel registre utilitzat, ha estat el del cap de l'estat major de Defensa, Miguel Villaroya. "En temps de guerra, tots els dies són dilluns. En aquesta guerra irregular i rara, tots som soldats. Demostrarem que som soldats cadascun en el lloc que ens ha tocat viure", ha assegurat. A més, ha precisat que l'exèrcit seguirà a l'aeroport del Prat "tot el temps que sigui necessari".Laurentino Ceña, tinent general de la Guàrdia Civil, ha explicat que s'han fet 20 detencions en les últimes 24 hores per desobediència i resistència a l'autoritat. S'han fet més de 15.000 controls a les vies interurbanes per dissuadir la gent d'utilitzar el cotxe si no és imprescindible. Avui es farà el mateix de cara al cap de setmana.Per la seva banda, Maria José Rallo, secretària general de Transports, ha explicat que les dades de mobilitat indiquen que el confinament està funcionant. Als serveis de Rodalies, la mobilitat ha baixat, ha dit, fins al 2%, i no s'han registrat aglomeracions. "Les condicions actuals, són les adequades", ha afirmat.

