VÍDEO Drons per alertar als ciutadans sobre el confinament: la mesura que ja s'aplica a Catalunya

#SantCugat posa en marxa un dron que sobrevolarà els carrers de la ciutat per alertar els ciutadans a través d'un altaveu de l'ordre de confinament decretat per evitar la propagació del coronavirus https://t.co/ezMNzq47hm #coronavirus pic.twitter.com/Hpr6mYWRwd — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) March 20, 2020

Sant Cugat ha posat en marxa aquest matí un dron que sobrevolarà els carrers de la ciutat per alertar els ciutadans, a través d'un altaveu, de l'ordre de confinament decretat per evitar la propagació del coronavirus L'alcaldessa de Sant Cugat Mireia Ingla ha volgut agrair a l'empresa amb seu a Barcelona Mars Intelligence per l'"oportunitat" de poder utilitzar la tecnologia més capdavantera per lluitar contra el contagi del Covid-19. Ingla comenta que el consistori utilitzarà tots els mitjans que tingui a l'abast per poder arribar a tothom, ja que, encara ara, "hi ha persones que no han entès que no es pot sortir al carrer".Per ara però, el dron només es podrà veure volar avui durant dues hores per sobre d'algunes zones d'espais verds, d'oci i parcs infantils del centre de la ciutat. Tot i això, asseguren que valoraran la prova d'avui per estudiar la "possibilitat" de poder tornar a utilitzar-lo de cara al futur. Ingla ha assegurat que "venen dies complicats" i que les autoritats avisen que el contagi "s'escamparà encara més".El dron té una autonomia de vol d'aproximadament 25 minuts per bateria. Tot i que té capacitat de gravar imatges, a Sant Cugat només repetirà un missatge enregistrat per part del consistori; i per tant, no gravarà imatges dels ciutadans que es trobin pel carrer.Vicenç Guille, de l'empresa Mars Intelligence, explica que el dron "s'aproparà a les persones i donarà aquests missatges des d'una distància de seguretat. Un aparell de "suport a la policia" que aportarà "seguretat als agents", ja que no farà falta que s'apropin als ciutadans per notificar l'ordre de confinament. Guille diu que s'han "posat a disposició" de diverses administracions per donar-los un cop de mà a través de la seva tecnologia.

