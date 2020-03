El 78,4% de catalans defensa el dret a l'autodeterminació

Una immensa majoria de catalans defensa que Catalunya té dret a l'autodeterminació. Ho apunta el primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que assenyala que un 56,4% d'enquestats està molt d'acord en què els catalans "tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum" i un 22% hi està bastant d'acord. En total, per tant, un 78,4% ho defensa en major o menor mesura, mentre que un 3,6% no hi està ni d'acord ni en desacord i només un 15,2% hi està bastant o molt en contra.Els votants de JxCat, ERC i la CUP hi estan a favor quasi en la totalitat, així com un 86% dels comuns, però fins i tot ho defensa un 59,7% dels electors del PSC, un 46,5% dels del PP o un 23,6% dels de Cs. El sondeig s'ha publicat aquest divendres i el treball de camp va ser fet entre el 10 de febrer i el 9 de març i, per tant, recull l'impacte de la investidura de Pedro Sánchez i els dies inicial del coronavirus a Catalunya -fins al primer mort-.El nombre de catalans contraris a la independència, però, es manté per davant dels que en són partidaris, tot i que aquests recuperen cert terreny, ja que el mateix baròmetre assenyala que un 44,9% dels enquestats vol que Catalunya esdevingui un estat independent i el 47,1% ho rebutja En l'anterior baròmetre, el tercer del 2019, el nombre de partidaris era del 43,7% i el de detractors, del 47,9% Des de llavors, per tant, l'avantatge del "no" s'ha reduït de 4,2 punts a tan sols 2,2%, per bé que aquesta variació pot deure's el mateix marge d'error de l'enquesta. Sigui com sigui, el "no" porta tres baròmetres per davant del "sí", malgrat que, des de l'1-O fins aquests darreres sondejos, els partidaris s'havien anat imposant a cada enquesta. L'independentisme, en tot cas, reeditaria la seva majoria al Parlament

