L'exèrcit demana a la ciutadania que es comporti com a «soldats» per vèncer el coronavirus

Les referències militars i els discursos patriòtics s'estan fent habituals en la roda de premsa diària que els membres del comitè de gestió tècnica del coronavirus. Avui, de nou, el cap de l'estat major de la Defensa, Miguel Villarroya, ha celebrat que els espanyols "s'estiguin comportant com a soldats" aquests dies davant la crisi del covid-19. "En aquesta guerra irregular i rara, tots som soldats", ha dit Villarroya, que ha fet una crida a "demostrar-ho". "Demostrem que som soldats, cadascú al lloc on ens toca", ha reblat.En termes més pràctics, el militar ha fet una crida a la gent a no sortir de casa aquest cap de setmana. "Avui és divendres, però en temps de crisis i guerres, cada dia és dilluns", ha advertit. En referència a Catalunya, on ahir l'exèrcit va fer tasques de desinfecció al port de Barcelona i a l'aeroport del Prat, Villarroya ha estat clar: "L'exèrcit estarà a Catalunya el temps que faci falta. Ni més ni menys".Espanya arriba ja als 1.002 morts per la pandèmia del coronavirus. Les autoritats estatals han informat que es freguen ja els 20.000 contagis i que el 52% de les persones diagnosticades estan hospitalitzades. L'increment d'infectats respecte aquest dijous és del 16,5%, però el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha tornat a insistir en prendre aquesta xifra amb cautela. Si bé l'increment dijous va ser del 25%, les deteccions també estan supeditades a la "sobrecàrrega" dels laboratoris.Simón ha detallat que la previsió d'ingrés de les persones que estan a la UCI és de 28 dies, però que també hi ha hagut algunes altes. En concret, ha detallat sis persones que estaven en aquesta situació que han estat donades d'altes a la comunitat de Madrid. També s'ha detallat que 1.585 persones han superat el virus.Pel que fa a Catalunya, es comptabilitzen 82 morts i els contagis estan xifrats en 3.270. D'aquest total, 33 estan en aquests moments a la UCI mentre que, al mateix temps, ja s'han produït 150 altes.

