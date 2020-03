Banc Sabadell recomana no acudir a oficines a cobrar la pensió i ofereix alternatives

Banc Sabadell està contactant telefònicament amb els seus clients pensionistes davant la perspectiva de cobrament de la pensió perquè no es desplacin físicament a les oficines davant la pandèmia global de coronavirus.El banc presidit per Josep Oliu gestiona actualment prop de 800.000 clients d'aquest segment, i d'aquests hi ha més de 150.000 persones majors de 75 anys i que no disposen de canals a distància o targeta, ha informat en un comunicat aquest divendres."Estem contactant telefònicament amb ells per donar-los tranquil·litat i dir-los que tenen la pensió ingressada com sempre i que no fa falta que es desplacin a l'oficina", han precisat des de l'entitat financera.Per això, ha suggerit que sigui un familiar qui faci el reintegrament a través dels caixers automàtics, i ha recordat que també està disponible 'Instant Money', un servei que permet enviar diners a qualsevol mòbil mitjançant un missatge SMS.En el cas que els clients no tinguessin una altra opció que acudir a l'oficina, Banc Sabadell concertarà una visita individualitzada perquè no hagin d'esperar.

