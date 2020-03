Torra compareixerà telemàticament al Parlament per la crisi del coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà al Parlament de forma telemàtica per informar de les mesures adoptades contra la propagació del covid-19. Així ho ha acordat aquest divendres la mesa de la cambra, liderada per Roger Torrent, en una reunió que s'ha fet per videoconferència. Es tracta de la primera vegada que un president de la Generalitat compareix telemàticament. El president donaria explicacions la setmana que ve -segurament a partir de dimecres-, en una data encara per concretar, que hauran de pactar Torrent i Torra.Al Congrés dels Diputats, en canvi, la intervenció de Pedro Sánchez per explicar les mesures incloses dins l'estat d'alarma va ser presencial, davant d'una delegació molt reduïda dels grups parlamentaris. Torra va demanar comparèixer fa dos dies, en plena polèmica amb l'Estat pel confinament total que reclama la Generalitat.Torra ha enviat una carta a les principals institucions europees per explicar la petició de confinament de Catalunya que ha traslladat des de fa una setmana a Pedro Sánchez. Torra ha anat enviant missatges al president del govern espanyol, però no ha obtingut resposta. Segons el dirigent independentista, la situació és d'extrema gravetat: "O seguim com fins ara, o la vida". "Cada dia que passa la nostra situació és més difícil", ha indicat Torra, que ha alertat que el sistema sanitari entrarà en "estrès màxim" el cap de setmana i pot "col·lapsar" la setmana vinent, en la línia del que deia ahir el Govern En les cartes, que ha desgranat durant una entrevista a Catalunya Ràdio, el president assegura que s'està seguint en tot moment el consell dels experts, i és per això que s'ha demanat el confinament total de Catalunya , una qüestió que ha tensat la relació entre la Generalitat i l'Estat. Torra s'ha queixat que el decret de l'estat d'alarma no va ser elaborat en col·laboració amb les comunitats autònomes, però ha donat per fet que serà a la reunió de presidents regionals amb Sánchez, que serà diumenge.

